Lampaert arriba a Andorra amb el mallot vermell de líder de la Vuelta

El belga Yves Lampaert (Quick Step) es presentarà avui al Principat amb el mallot vermell que l’acredita com a líder de la 72a edició de la Vuelta a Espanya. Es va adjudicar la segona etapa, que li permet ser primer després de la contrarrellotge per equips del dia de la inauguració.



La jornada transcorria en territori francès entre Nimes i Gruissan, amb un recorregut a completar de 203,4 quilòmetres. El pilot s’ho va prendre amb tranquil·litat perquè el vent era fort, canviava de direcció, i complicava les pedalades, provocant que els intents de fuga fossin pocs. L’equip Trek-Segafredo va accelerar el ritme a 70 km pel final, però tot i el tall que es va produir de corredors, es van poder agrupar de nou. La velocitat impresa i el transcurs per carreteres perilloses va provocar una caiguda que va suposar l’abandonament de l’espanyol Javi Moreno i el marroquí Ait El Abdia.



A vuit quilòmetres per al final va ser l’Sky de Chris Froome qui va agafar les regnes, però l’equip que va ser realment el protagonista va ser el Quick Step a tres pel final. L’italià Matteo Trentin llançava l’atac per a que se n’aprofités el seu company Lampaert, per adjudicar-se l’etapa. El transalpí va entrar a continuació amb el mateix crono i tercer era el britànic Daniel Blythe. Lampaert, a més de vèncer i posar-se el mallot vermell de líder, es va enfundar el verd de la classificació per punts. Encapçala la general amb un segon d’avantatge sobre Trentin i tres respecte l’italià Daniel Oss. Froome va creuar la línia d’arribada a vuit segons i a la general és novè a 21.



Arriben les muntanyes / Al contrari de les anteriors ocasions que una gran ronda ha passat pel Principat, en aquesta ocasió al ser en els primers dies de l’inici, no presenta un recorregut exigent aprofitant els ports dins el territori andorrà. L’etapa és de 158,5 km, amb sortida a Prada de Conflent. El pilot viurà les primeres ascensions d’aquesta edició. El primer serà encara a França amb el coll de la Perche, de primera categoria, de 19,5 km i una mitjana de pendent del 4,8%. Ja al Principat primer hauran d’afrontar la Rabassa, també de primera categoria, de 13,3 km i 6,8%. A continuació els tocarà completar l’alt de la Comella, de 4,3 km i 8,6%, de segona categoria. Al km 154,4 hi haurà un esprint especial. L’arribada estarà situada al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella, davant de la Poste.

Seguretat garantida / Els atemptats terroristes d’origen yihadista que es van produir la setmana passada a Barcelona i Cambrils, als que se’ls hi ha sumat els darrers dies altres accions individuals que també han suposat morts, com a Finlàndia i Alemanya, porten a extremar les mesures de seguretat en qualsevol esdeveniment que congregui a un gran nombre de gent, com és el cas de la Vuelta a Espanya. Dissabte s’inaugurava a Nimes i al vespre, un cop havia conclòs la prova, la confusió va regnar, indicant-se que s’havia produït un tiroteig a l’estació de tren, amb varis homes armats. La policia va acordonar la zona, però es va tractar d’una falsa alarma, produint-se la detenció d’un home que portava una arma falsa.



La psicosi va produir-se després dels atemptats a Catalunya, i més en un país que està castigat pel terrorisme els darrers temps. Però els cossos de seguretat ràpidament van traslladar la tranquil·litat als organitzadors de la Vuelta en comprovar que no hi havia perill. El director de la prova, Javier Guillén, indicava que «va haver-hi més nervis des d’Espanya que a França» pels fets que es produïen. Estan alerta perquè «no estem exempts del terrorisme, però la seguretat és màxima» i amb la col·laboració entre cossos policials existents «millor no podem estar».



El comandant de la Unitat de Seguretat i Mobilitat Vial de la Guàrdia Civil, Rafael Ordóñez, màxim responsable de la protecció a la prova, assegurava que «vam venir a la Vuelta en alerta, amb unes mesures altes de seguretat amb 128 agents. No obstant, anem reforçant per les diverses unitats repartides pel llocs on anirà passant la carrera. La seguretat està garantida». La col·laboració amb la Policia andorrana, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Nacional francesa és estreta.