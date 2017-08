L’oposició critica les «presses» del Govern per aprovar els canvis a la llei

La modificació de la llei de transferències i competències comunals va entrar ahir a tràmit parlamentari en caràcter d’urgència. L’objectiu del Govern és que el text s’aprovi abans de presentar el pressupost per al 2018 per tal que els canvis en les quantitats que rebran els comuns ja quedin fixades en 55 milions d’euros, la mateixa quantitat que repartia l’Executiu amb les transferències congelades. El document va ser aprovat pel Govern a principis de mes després de diverses reunions conjuntes amb els comuns i els grups parlamentaris. Tot i aquestes trobades, els grups de l’oposició no acaben d’estar d’acord amb el redactat final i tenen la intenció de presentar diferents esmenes parcials –i estudien si a la totalitat– al text de l’Executiu.



L’admissió a tràmit a data d’ahir fixa el termini màxim per poder presentar aquestes propostes de modificació a l’1 de setembre. Un fet que l’oposició en bloc va criticar, ja que tot i entendre el caràcter d’urgència no comparteixen les «presses» per fer-ho a l’agost en ser un període de vacances en el qual hi ha gent fora i per tant no es poden reunir per decidir els canvis a fer. Per tot, els grups ja han avançat que demanaran una pròrroga que els permeti estudiar el document amb més calma.



Així, des del grup liberal, la consellera general Judith Pallarès va lamentar que en una llei tant important «no s’hagin seguit les formes correctes». La parlamentària va recordar que han estat entrant diverses preguntes escrites durant el període de vacances conscients que el temps que tenen per contestar no comença a contar fins el primer del més vinent. «Entenc que si el Govern no contesta fins aquesta data, nosaltres també hem de tenir el mateix temps», va opinar. Al seu entendre, el termini que ha deixat l’Executiu «és massa curt», ja que «hi ha molta gent fora i no ens podem reunir».



Una opinió que compartia també la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, que va indicar que tot i que les modificacions s’han treballat «conjuntament» i, per tant, en coneixen el contingut «entrar-ho ara és una mala manera de fer», ja que «és un període de vacances».



Per la seva banda, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, també va coincidir en dir que «una reforma d’aquesta envergadura mereix un altre tracte». «No ens satisfà el contingut ni tampoc el procediment», va sentenciar. A parer del progressista, el moviment del Govern «és fer entrar una reforma per la porta petita i per tant el resultat no pot ser bo». Força crític amb la decisió de l’Executiu, Naudi va recordar que el cap de Govern, Toni Martí, «ha tingut sis anys per fer-ho bé i ha acabat fent una reformeta i de pressa i corrents».



Cal recordar que perquè la modificació de la llei qualificada s’aprovi, el Govern necessita obtenir majoria tant entre els consellers elegits per les llistes nacionals com parroquials, de manera que no en té prou amb els vots del grup parlamentari demòcrata. Aquest fet va comportar la descongelació de les transferències el passat febrer amb el vot contrari de totes les formacions de l’oposició. En aquesta ocasió, però, tot apunta que els Demòcrates tindran el suport del grup liberal, de manera que obtindran la majoria tranquil·lament.



El repartiment final / Després de les múltiples reunions a tres bandes dutes a terme i que la proposta presentada pel Partit Socialdemòcrata (PS) es rebutgés, finalment el repartiment del 80% dels 55 milions d’euros en transferències fixat pel Govern es repartirà entre les set parròquies segons la població, el territori, els criteris demogràfics i les pernoctacions, i el 20% restant en conceptes mediambientals. Concretament, el 26% dels 44 milions –que són el 80% dels 55 milions totals– es repartirà entre les parròquies de manera proporcional a la seva població, el 20% es farà segons el territori, el 16% segons el nombre d’infants i de padrins i el 7% respondrà a les pernoctacions per població. El 31% restant es repartirà a parts iguals entre tots els comuns.