El Comú d’Escaldes-Engordany construirà un pàrquing a l’avinguda de les Escoles, que tindrà capacitat per a una cinquantena de places,va explicar ahir la cònsol major, Trini Marín. Per poder fer realitat aquesta infraestructura, el ple del comú va aprovar ahir una proposta d’acord de l’arrendament d’uns terrenys a les avingudes del Pessebre i de les Escoles. Les parcel·les tenen 378 m2 i 985 m2. En aquesta zona, segons Marín, hi ha «una necessitat imminent», ja que hi ha «una insuficiència d’aparcament». A més, amb això es vol donar un servei als pares que porten els infants a les escoles, al petit comerç i al veïnat. El pàrquing, que se situarà a l’avinguda de les Escoles, serà exterior i tindrà un accés rodat per entrar-hi.



A més, també s’estudia instal·lar unes noves escales i un ascensor perquè les persones que aparquen en aquesta instal·lació puguin accedir a l’avinguda del Pessebre.



Per la seva part, el cònsol menor, Marc Calvet, va indicar que un cop estiguin firmats els convenis d’arrendament amb els propietaris, es començaran a fer les obres el més aviat possible perquè la instal·lació estigui llesta entre el novembre o desembre. De moment, el comú desconeix quin serà el pressupost perquè no s’ha redactat el projecte. «No ha de ser massa car», va subratllar Calvet.



El conseller del partit Liberals d’Andorra (Ld’A), Marc Magallón, va valorar positivament la infraestructura. «Està molt bé» va dir Magallón, que hi va afegir que és una zona «que està necessitada de places».