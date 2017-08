Notícia Dues propostes nocturnes al segon Ordino Jardins d’Art Dels setze artistes participants a l’esdeveniment d’aquest cap de setmana, onze són andorrans La cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, amb la cap de secció de l’Escola d’Art, Rosa Mujal, ahir a Ordino. Autor/a: Maricel Blanch

Creativitat, inspiració i qualitat artística s’han donat cita aquest cap de setmana a la segona edició de l’Ordino Jardins d’Art. El festival artístic comptarà aquest cop amb 16 artistes -número lleugerament inferior a la primera edició del 2015- que presentaran les seves propostes arreu del poble, però la novetat vindrà de la mà de dues intervencions nocturnes, tal com va explicar ahir la cap de secció de l’Escola d’Art, Rosa Mujal. Aquestes seran un light painting, que consisteix a projectar a gran escala una creació feta en un iPad, del francès Juan Manuel González, i una visió nocturna de l’obra El sol i la lluna, de la romanesa Ioana Dana Nitescu. Totes dues es podran veure dissabte a les deu de la nit.



Del total d’artistes que presentaran propostes de pintura, escultura, imatge digital, dibuix o ceràmica; onze són andorrans. Mujal, per part seva, ho va destacar gratament, assegurant que aquest fet demostra que el Principat compta amb «una nova generació d’artistes» amb futur.



Diversos punts ordinencs estaran plens d’art tant dissabte com diumenge, espais com ara la plaça Major, Casa Rossell, el Jardí Japonès o els Jardins de la Casa d’Areny-Plandolit. Aquesta última també facilitarà una de les seves façanes per al light painting de González, informa l’ANA. La proposta de l’Ordino Jardins d’Art cerca, després d’un any sense activitat, convertir el poble en «una galeria d’art a l’aire lliure», d’igual manera que convida a, no només descobrir, si no redescobrir «indrets emblemàtics» de la localitat «vestits amb obres d’art». Així ho va destacar ahir la cònsol menor de la parròquia d’Ordino, Gemma Riba.



El festival no tindrà només caràcter expositor. Durant el cap de setmana, un jurat valorarà la qualitat de les obres per donar el veredicte final diumenge a la tarda, quan estigui a punt de concloure l’esdeveniment. El guanyador del «millor concepte» serà premiat amb 2.500 euros, mentre que la peça condecorada com la «millor obra» s’endurà una quantitat de 1.000 euros. Tots dos guanyadors podran exposar les seves obres a l’Agüí Art Centre d’Andorra la Vella.



Exigència de qualitat / La temàtica dels projectes participants a l’Ordino Jardins d’Art és totalment lliure, l’única pauta establerta ha estat superar «l’exigència de qualitat» va explicar ahir Mujal. L’esdeveniment, que busca ser una versió extensa del que fins ara ha estat el Concurs de pintura d’Ordino, té com a objectiu promocionar artistes professionals i donar a conèixer els qui estan en via de professionalització. Tots setze estaran presents a l’Ordino Jardins d’Art per mostrar les seves peces i defensar-les davant el jurat. L’objectiu paral·lel a l’artístic busca promoure l’activitat turística de la zona, que serà visitada a l’hora que les obres, col·locades als indrets més emblemàtics de la parròquia.



Durant el cap de setmana també es durà a terme un concurs d’esbossos, aquest adreçat a tothom qui vulgui participar, a més de la creació d’un grafit al carrer de Santa Bàrbara, el qual anirà a càrrec de José Manuel Ramos i David Segura.