El PS pregunta sobre l’aplicació de la llei de serveis sociosanitaris

El Partit Socialdemòcrata (PS) va expressar ahir la seva «sospita» que algunes de les disposicions de la llei de serveis socials i sociosanitaris s’estaria aplicant de forma desigual, segons un comunicat de la formació. En concret, el PS tindria dubtes sobre la figura de les persones obligades, a les quals el Govern pot imposar que es facin càrrec d’algunes de les prestacions que s’atorguen a familiars propers. En aquest sentit, el conseller general del PS, Pere López, va tramitar una demanda d’informació a Sindicatura per conèixer quines són les actuacions de l’Executiu a l’hora de tirar endavant la regulació. Per això, el PS va demanar una «relació de totes les actuacions, les institucions i les resolucions efectuades per part del Govern» de la figura dels familiars obligats, així com «un quadre de correlació de les actuacions esmentades [...] en relació al total de prestacions atorgades en compliment de la Llei [...] que preveuen la corresponsabilitat per part de les persones obligades».



López va dir que volen «conèixer en quines circumstàncies s’està aplicant una llei que sempre ens ha ofert molts dubtes quant a les seves disposicions», uns interrogants que sorgeixen «particularment sobre el fet dels obligats familiars i sobre que hagin de carregar amb prestacions que, al nostre entendre, han de correspondre a l’Estat».



La resposta pot tenir incidència en altres accions com en la presentació de les esmenes que el PS prepara a la modificació legislativa entrada a tràmit parlamentari.