Notícia Primera a Europa El MoraBanc passa per sobre el Levallois per aconseguir per primer cop dues victòries consecutives Blazic supera a Campbell per dirigir-se cap a la cistella francesa, ahir. Autor/a: Maricel Blanch

Canvi de dinàmica. El BC MoraBanc Andorra aconsegueix la primera victòria a l’EuroCup i iniciar una ratxa positiva després de sumar per primera vegada aquesta temporada dos triomfs consecutius. Va ser molt superior al Levallois Metropolitans, al que va imposar-se a través d’una excel·lent defensa per tenir un desenvolupament plàcid (97-61).



El conjunt francès sortia condicionat per la baixa del seu màxim exponent anotador, Prepelic. Un factor a favor amb el que van comptar els andorrans. L’arrencada va ser molt diferent a la que s’havia vist només tres dies abans al mateix Poliesportiu d’Andorra a la Lliga Endesa davant l’Iberostar Tenerife. Després d’un intercanvi de cistelles els locals aconseguien escapar-se de set gràcies als punts de Diagné i Jankovic des de la línia de tirs lliures, i de Shurna mitjançant un triple. Però els parisencs arribaven a empatar de nou amb un elèctric Campbell i amb el llançament de tres de Roos. La defensa andorrana mostrava una solidesa que posava en seriosos problemes a la circulació de pilota del rival, provocant que es veiessin obligats a realitzar llançaments precipitats davant l’avís d’esgotar el temps de possessió. Walker amb un triple permetia obrir una petita escletxa i un tir lliure de Jelinek comportava concloure el quart 22-16.



Una bombeta de les habituals de Fernández obria el segon període i en el següent atac Campbell es menjava la pilota complint els 24 segons de possessió. Com exposava Peñarroya en la prèvia, des de la defensa l’equip havia de rutllar. Sent forts al darrere es tindria molt guanyat. I així s’estava acomplint. No només col·lectivament, sinó també individualment, com la recuperació de Fernández que li permetia tot sol encistellar amb una safata per permetre al MoraBanc escapar-se de 13. Ware i Diaw intentaven aguantar als seus, però la maquinària blava rutllava i les diferències es van anar ampliant amb un parcial de 9-0 per posar-se després de la cistella de Colom en +17 (40-23). El panorama pel que quedava per davant era més que positiu, amb un Levallois que no trobava la clau per superar la defensa que li plantejava el contrari. L’encert de Campbell va tallar el naufragi i el descans arribava amb un esperançador 41-28.



Segueix la intensitat / El guió es va seguir mantenint en la represa. Blazic sota cistella estava encertat i Fernández seguia tenint una actuació notable, no només a l’hora d’anotar, sinó de fer moure als seus companys. La seva visió del joc permetia seguir engrossint el marcador. A aquesta circumstància se li sumava que el Levallois començava a presentar símptomes d’estar atordit. Una esmaixada de Karnowski permetia marxar de vint (54-34). El polonès va realitzar el partit més complert des de que vesteix la samarreta del MoraBanc. Els companys el trobaven amb facilitat, i ho aprofitava a la pintura. Per la dinàmica d’uns i altres, el matx estava decidit i només calia saber quina seria la diferència final. Els gals, tot i tenir pivots de pes, no podien frenar a Karnowski, que s’inflava a fer punts. El període finalitzava 60-42 i el que restava d’enfrontament seria tranquil.



I ho seria perquè la tònica no canviaria. La seriositat defensiva dels del Principat permetia que les diferències fins i tot se seguissin ampliant. Fernández continuava fent de les seves, mentre que a l’altra banda únicament Odom era capaç de veure cistella. El polonès i Jelinek seguien fent punts i un tir lliure del txec permetia arribar a una màxima diferència de +23 (76-33). En els darrers minuts els canvis van ser constants, retirant de la pista a jugadors per a que poguessin ser aplaudits per l’afició, com Karnowski, i donant minuts a qui menys participació havien tingut. Fins i tot es va produir el debut amb el MoraBanc de Gacic. El triple final de Francisco posava punt i final a un matx que permet als andorrans sumar la victòria al MoraBanc, fent que ara sigui el Levallois l’únic conjunt del grup A que encara no coneix el triomf. També permet iniciar una ratxa positiva, perquè fins ara aquesta temporada no havia acumulat dos triomfs consecutius. Aquesta és, a més, la primera victòria en la història del club en una fase de grups en competició europea.



Peñarroya: «Havia de ser un partit amb ritme»

Satisfet amb la victòria, però a pesar de la contundència en el marcador, el tècnic considera que contra el Tenerife «vam fer un millor partit». El plantejament marcat es va seguir: «Teníem clar que havia de ser un partit de ritme. Ens interessava que fos alt, de transicions ràpides, i ho hem fet durant una bona estona». La defensa que es va exercir durant la major part de l’enfrontament va ser clau. «Quan un equip no està amb les confiances ofensives al seu màxim és la manera d’agafar-se» per seguir competint, i aquest és el camí a seguir. «Si mantenim aquest nivell defensiu l’equip creixerà també en l’ofensiu» en els pròxims enfrontaments. Sumar dues victòries seguides permet guanyar en confiança després d’un inici de temporada complicat i els antecedents s’han de tenir en compte: «Venim d’una situació complicada que no hem d’oblidar».