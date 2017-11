Notícia ‘Andorra en temps de conflictes’ programa una funció de ‘Fred’ L’obra d’Agustí Franch parla dels refugiats de la Segona Guerra Mundial Ettore Colombo, un dels actors de l’obra ‘Fred’. Autor/a: MARICEL BLANCH

Una nova oportunitat per veure l’obra de teatre Fred, d’Agustí Franch, produïda per l’Escena Nacional d’Andorra (ENA). La funció tindrà lloc demà a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià a les vuit del vespre. La representació s’inclou en el programa del cicle cultural Andorra en temps de conflictes (1936-45), organitzat per ICOM Andorra, i que pretén donar a conèixer l’impacte que van tenir al país els grans conflictes de la segona meitat del segle XX, tot i la posició neutral del Principat.



Joel Pla i Irina Robles donen vida a l’Antoni i la Sara, una parella andorrana que acull una família jueva durant la Segona Guerra Mundial. En principi, només s’han de quedar a casa un parell de dies... La família té por de tenir als refugiats a casa, perquè no sap què els pot passar si algú s’assabenta que estan donant recer als refugiats. No saben si els mataran, si els empresonaran o què passarà.



El preu de l’entrada és de 10 euros i la venda anticipada es farà una hora abans de la representació al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.