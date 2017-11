Notícia Vuit professors de la Seu declaren avui al Jutjat El jutge investiga diverses denúncies per introduir el debat polític de l’1-O Lliurament de signatures a l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, ahir. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

Vuit mestres de tres escoles urgellenques declaren avui al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de la Seu d’Urgell arran de diverses denúncies interposades els últimes dies en què se’ls acusa d’introduir presumptament a les aules el debat polític de l’1-O i les càrregues policials dels cossos de seguretat espanyols. El jutge investiga les escoles per un possible delicte d’incitació a l’odi. De moment, estan citats el director i quatre mestres de l’Escola Albert Vives, la directora i un docent del Pau Claris i la directora del Col·legi La Salle, segons va informar El Segre. Tres famílies de la Seu d’Urgell vinculades a l’Albert Vives ja van acudir el passat 18 d’octubre als Jutjats de la ciutat per explicar la seva versió en relació amb els fets. Els demandants asseguren que alguns mestres, després de la repressió policial de l’1 d’octubre passat a Catalunya, van fer valoracions ofensives i despectives cap a la Policia espanyola i la Guàrdia Civil. La denúncia va més enllà i considera que el passat 3 d’octubre hi va haver «humiliacions, insults i fins i tot agressions» cap a un dels fills dels demandats, la mare del qual és agent de la Guàrdia Civil, informa RàdioSeu.

Poc abans d’aquesta compareixença, el Departament d’Ensenyament va expressar públicament que avala les actuacions dutes a terme a l’escola Albert Vives, perquè després d’obrir una investigació dels fets no s’ha constatat «cap indici» que fonamenti les acusacions presentades per les tres famílies. El cap territorial de la conselleria a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, va avalar la trajectòria del centre a l’hora d’integrar alumnes de tots els orígens, races, religions i creences, i no va donar credibilitat a la demanda, alhora que va voler «negar rotundament» que s’arribés a l’extrem d’amenaces o agressions.

En aquest sentit, pares i mares de l’Escola Albert Vives van lliurar divendres al claustre de professorat 180 signatures de suport als mestres i la direcció.



Més de 60.000 signatures en suport a l’escola catalana

Representants de la Comissió de Suport a l’Escola Catalana, formada per membres de la comunitat educativa de la Seu d’Urgell, van lliurar ahir a l’alcalde urgellenc, Albert Batalla, les signatures recollides des del passat 20 d’octubre a favor d’un manifest en què es defensa l’actual model educatiu català com a resposta als «atacs» que el sistema ha rebut les darreres setmanes al conjunt del país i de manera particular a la capital de l’Alt Urgell.

Les firmes s’han obtingut en format paper i a través de la plataforma change.org, on encara continuen obertes les adhesions. En aquests moments s’hi han sumat més de 60.000 persones, una xifra que augmenta minut a minut. «La combinació de les dues vies ha permès arribar més lluny, no només a persones de la Seu o que hi estan vinculades, sinó també a d’altres que s’han mostrat d’acord amb les premisses del contingut del manifest i n’han volgut deixar constància», van indicar des de la Comissió de Suport.