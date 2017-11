Andorra patirà els talls de trànsit a l’N-145 almenys fins al dissabte

La CDR (Comitè de Defensa de la República) de l’Alt Urgell va decidir ahir a la nit en assemblea allargar el bloqueig de l’N-145 fins al dissabte, coincidint amb la gran manifestació convocada a Barcelona.



Els més afectats per la mesura seran els transportistes, tant de mercaderies com de passatgers, a qui no se’ls permetrà el pas en cap moment. Per als turismes particulars s’habilitaran passos cada dues hores.



Al tancament d’aquesta edició, es desconexia com actuaran les autoritats catalanes, sota la direcció del Govern espanyol a causa de l’article 155, davant d’aquests talls no vinculats a cap vaga legal durant el dia d’avui, a diferència del d’ahir.

Preocupació del govern / El cap de Govern, Toni Martí, es va reunir ahir amb l’ambaixador d’Espanya, Manuel Montobbio, per expressar-li la seva preocupació davant d’una possible cronificació dels talls a l’N-145, l’única via de connexió d’Andorra amb Espanya. Així ho va informar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, qui va explicar que el Govern va transmetre a Montobbio el neguit pels perjudicis que es poden derivar de la situació. Cinca va considerar que els talls a la Seu d’Urgell que afecten el Principat estan desvinculats del no reconeixement de Catalunya com a República: «Està passant a totes les fronteres», va dir. El ministre Portaveu va dir que no tenien cap acció prevista per a avui. «Tampoc ens plantegem parlar directament amb CDR», va aclarir Cinca.

Desconcert / «La informació que tenim a hores d’ara és que està venint gent d’altres zones de Catalunya per allargar la mobilització però haurem d’esperar a veure què passa demà», va explicar el gerent de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra (Atmca), Víctor Filloy.

El gerent de l’Atmca va remarcar un dubte: «Sobre quina base se sustenten els talls de demà [per avui] si no hi ha cap vaga convocada legalment?», es va preguntar.



Pel que fa al negoci, va reconèixer quer era «difícil de reprogramar tots els abastiments» i que, per tant, actuarien «com si fos un dia normal», és a dir, mantenien la intenció d’adquirir els productes peribles i carburants de proveïdors catalans i no francesos, com van fer ahir.



Des de l’òptica de Filloy, respectuós amb les mobilitzacions sota l’empara legal, «les autoritats catalanes potser fan alguna cosa per assegurar la mobilitat», en el cas que es tallin carreteres sense una convocatòria de vaga darrere, va augurar. «Més enllà d’això, si les accions segueixen fins al dissabte com s’està insinuant, caldria veure quines accions diplomàtiques es poden fer per assegurar l’abastiment de mercaderies a Andorra», va opinar.

Transport de passatgers / L’activitat a l’Estació Nacional d’Autobusos va quedar paralitzada totalment durant tot el dia d’ahir. Totes les companyies van suspendre els serveis fins a les 18.00 quan van planificar de reprendre’ls, tot i que finalment va ser impossible ja que el bloqueig es va mantenir.

Els serveis d’Andbus, Montmantell i Autocars Nadal previstos per a aquella hora es van veure obligats a girar cua en trobar-se completament aturats a l’N-145 i sense perspectives de millora.



El director d’Autobusos Nadal, Bartumeu Gabriel, va indicar que «l’autobús de les 18.00 hores amb destinació a l’Aeroport del Prat anava ple». També va reivindicar: «A nivell operatiu això no funciona ni per les empreses, ni pels clients ni pel país. No es pot dir una hora i després una altra, no es pot planificar res».

Al tancament d’aquesta edició, cap de les companyies sabien si podrien realitzar els serveis d’avui.

crida als andorrans / Alguns dels manifestants de la CDR de l’Alt Urgell van demanar la «solidaritat del poble andorrà, que ha d’entendre que és molt greu tenir tot el Govern a una presó», va dir un jove que va preferir mantenir-se en l’anonimat.



En aquest mateix sentit, l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, present al tall de l’N-145 ahir tot i que el dia anterior havia viatjat a Brussel·les per donar suport a Puigdemont, va assegurar sentir-se «molt dolgut perquè un país germà com Andorra, que representa la cultura catalana al món ens hagi deixat de banda. No entenem aquest comunicat tan precoç en contra de la proclamació, va dir. Tot i que va reconèixer que el tall de carreteres ocasiona malestar i perjudicis a la població, també a la del Principat, va considerar que la intenció d’aquestes accions és precisament «molestar» i internacionalitzar el problema.