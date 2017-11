SDP demana aturar l’heliport per la inexistència d’informes a favor

El passat 13 d’octubre el Govern va fer arribar al conseller general d’SDP, Víctor Naudi, la documentació relativa al projecte de llei de l’heliport que el grup parlamentari va demanar a finals de juny. Segons SDP, la informació facilitada demostra la «inexistència d’informes en favor de l’emplaçament, la idoneïtat i viabilitat de l’heliport». A més, assegura que s’ha avançat «molt poc» en el projecte al llarg dels darrers mesos.



Per aquests motius, el grup demana al Govern «que aturi definitivament» el projecte, «ja que sols ha generat despesa inútil a les arques de l’Estat, així com neguit i malestar entre els veïns i bona part de la població».

La informació entregada / El grup assegura que el Govern ha entregat una nota (elaborada per la Direction Générale de l’Aviation Civile francesa) «que no mereix el qualificatiu d’informe», perquè té una extensió única «de dues pàgines». Aquesta nota analitza tres característiques de l’emplaçament de Tresoles: Forats d’enlairament, plataforma i accés.



En les seves conclusions, l’informe remarca que l’emplaçament de Tresoles està «molt restringit» i que a causa de la seva localització, «la construcció necessitarà de mitjans molt conseqüents i adaptats tant en moviments de terres com en enginyeria civil, així com de la construcció d’una via d’accés amb plataforma de gir».



Tanmateix, el Govern ha tramés els informes tècnics emesos per FEDA en relació a la necessitat, si escau, de desplaçar una o vàries línies elèctriques afectades pels sobrevols. En relació a dits documents, SDP remarca que no donarà el seu parer fins disposar d’informació detallada «sobre la infraestructutra en concret i les seves arribades i sortides». Tot i que puntualitza que l’informe francès menciona precisament que les línies elèctriques que estan a proximitat de l’heliport «hauran de ser tractades».

Els estudis de viabilitat / A principis d’estiu, SDP també va demanar al Govern una còpia dels estudis d’oportunitat i viabilitat econòmica del projecte i explotació de l’heliport. Però segons el grup, l’Executiu no els ha volgut facilitar dita informació, al·legant que els estudis es troben «en desenvolupament» i que no els tindrà «fins que l’encaix aeronàutic i arquitectònic quedi definit».



Davant d’aquests fets, la formació constata «que nou mesos després de l’anunci oficial de la selecció de l’emplaçament de Tresoles per a l’heliport, no sembla que s’hagi avançat en el project», així com que «tot segueix en una indefinició preocupant».