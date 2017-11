Tornen els rens i els dromedaris

Confirmat. Alguns dels dromedaris de Ses Majestats els Reis d’Orients i els rens del Pare Noel faran una parada als boxes d’Andorra la Vella entre el 7 i el 12 de desembre. Així ho va revelar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, durant la presentació del Poblet de Nadal de 2017. «Va ser una de les activitats que més van agradar i hem decidit repetir-la», va assegurar Marsol.

El fet és que els dromedaris i els rens no van plaure a tots l’any passat, tot i que, és clar, van ser bona font de sorpresa i il·lusió per als més menuts de casa.

L’any passat, l’associació de Protecció, ajuda i defensa animal (PADA) va encetar la iniciativa de recollida de signatures a la plataforma Change.org en contra del «tracte d’objectes» que, segons la seva opinió, reben els animals en aquest tipus d’esdeveniments.

Caldrà esperar la reacció d’enguany, especialment perquè augmenta el nombre de rens que visiten el Poblet, fins a arribar a la mitja dotzena.

Enguany també es podrà gaudir d’un tobogan de gel i d’una pista de patinatge més gran

A banda de la tornada dels polèmics mamífers a la capital andorrana, la presentació del Poblet de Nadal va ser una enumeració d’activitats i propostes, certament sortides d’un món fantàstic i apetitós, fins al punt d’haver de lamentar profundament ser adult i no caure-hi de quatre potes de la manera més innocent.

Malauradament, al món adult, les il·lusions sovint venen acompanyades d’una factura, que li resta certa màgia al moment. Concretament, la del Poblet de Nadal serà de «300.000 euros», en paraules de Marsol.

«El comú hi aposta perquè entenem que la inversió es retorna en visitants i compres», va explicar la cònsol. Val a dir que la xifra és «lleugerament inferior a la del darrer any perquè ja hi ha alguns materials amortitzats», va advertir el cònsol menor, Marc Pons.

Tobogan de gel sintètic de 35 metres, pista de patinatge de 200 metres quadrats, tallers, espectacles de cavalls retroil·luminats, zepelins gegants o contes acompanyats de dibuixos d’arena, són només un aperitiu de les desenes d’activitats suculentes que s’hi podran trobar.

Per acabar de llepar-se els dits, «l’oferta gastronòmica s’ha cuidat més aquest any i estarà tota relacionada amb el Nadal», va explicar Pons. També augmenta el número de parades al mercat nadalenc però tot i això hi ha «llista d’espera de comerciants que voldrien ser-hi», van explicar des de la parròquia.

La promoció exterior del Poblet de Nadal, va començar ahir mateix i «per primera vegada, un comú tindrà un anunci a TV3 en solitari», va revelar, orgullosa, Marsol, qui va considerar que això és sinònim de «jugar a una altra lliga». També hi haurà espots a altres mitjans catalans i del sud de França fins a completar una partida de 60.000 euros.

A diferència de la passada edició, aquest any Andorra Turisme s’ha involucrat en el projecte i ha aportat 26.000 euros per a la promoció a l’estranger del Poblet de Nadal. El tret de sortida de l’esdeveniment serà el dissabte 25, amb l’encesa de llums i un castell de focs d’artifici.

Per als petits o per als qui no perden la il·lusió, les cartes a Ses Majestats es podran entregar a l’Oficina Màgica de Correus, situada a l’avinguda Meritxell. Es rebran del 6 de desembre al 5 de gener.