La guàrdia civil requisa tabac valorat en 8.000 euros

Per tot això, els agents de policia van informar els dos homes que es tractava d’una infracció per contraban i van procedir a confiscar el tabac. En concret, aquest producte va quedar a disposició de l’administrador de Duanes de la Farga de Moles.

Els dos infractors són uns veïns de la Seu d’Urgell, de 33 i 45 anys, tal com van detallar les autoritats.

Això va portar a la Guàrdia Civil realitzar les investigacions pertinents i, finalment, es van donar compte que hi havia un total de 1.800 capses de tabac de diferent marques, que estaven valorats amb uns 7.751 euros.

Llavors van procedir a verificar el que hi havia dins dels paquets. Això els va portar a descobrir que hi havia paquets de tabac ros sense precintar de la manera reglamentària i de fora de la zona extracomunitària.

Per Núria Segura Insa

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació