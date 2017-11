El ballet nacional rus actuarà per primera vegada al Principat

«es una oportunitat única, és la primera vegada que la companyia del Ballet Nacional Rus arriba al Principat amb una obra molt apropiada per l’època de Nadal». Així ho va definir ahir el director de Goldberg Management i productor de la gira, Ignacio Iturrarte, l’obra d’El Trencanous que es podrà veure a Escaldes-Engordnay el pròxim 23 de novembre a la sala Prat del Roure. D’aquesta manera, a partir de dos quarts de deu del vespre, la companyia històrica i tradicional interpretarà una de les obres mestres de Piotr Ilitx Txaikovski sota la direcció de l’ex-ballarí solista Sergei Radchenko, va detallar l’ANA.



El Ballet Nacional Rus és una companyia que ronda arreu del món i que es manté en actiu durant tot l’any. És a dir, que no es munta i es desmunta per cadascuna de les gires que s’impulsen. «És una companyia absolutament estable i això és fonamental perquè cada actuació sigui el màxim de compenetrada possible», va explicar Iturrarte.

Goldberg Management és l’empresa que té els drets de representació en exclusiva de la companyia del Ballet Nacional Rus per a Espanya i Portugal i també a Andorra. El Trencanous constarà d’un total de 45 ballarins que arribaran el mateix dia al país per realitzar l’actuació. «És la millor companyia que està girant per Europa», va insistir.



Les entrades ja estan disponibles i tenen un preu entre els 25 i 30 euros, segons ubicació. La capacitat total de la sala és d’aproximadament 700 places.