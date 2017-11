Calvó expressa el suport a l’Acord de París a la COP23

Sílvia Calvó va arribar ahir a la 23a reunió de la conferència de les parts del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que té lloc a Bonn (Alemanya). La participació de la ministra a la COP23 va començar amb l’assistència a la trobada ministerial de la Xarxa iberoamericana d’oficines del canvi climàtic (Riocc), on va expressar el suport d’Andorra a la declaració ministerial que la Riocc farà per donar suport a l’acord de París. Així mateix, en la reunió es va aprofitar per continuar explorant la possibilitat que Andorra organitzi la XVI reunió anual tècnica de directors de la Riocc al 2019, tal com va proposar la ministra en la reunió que va tenir lloc a la COP22, a Cancún. Aquesta proposta s’emmarca en la candidatura andorrana per acollir la XXVII.

La Xarxa iberoamericana d’oficines del canvi climàtic compta amb 22 països de la península Ibèrica i Llatinoamèrica. Andorra s’hi va adherir l’octubre del 2016 amb la finalitat d’intercanviar experiències i identificar sinèrgies, en el marc de la cooperació regional i el suport entre països. L’OIF dona suport a l’organització de la Cimera mundial sobre el canvi climàtic a París.

La delegació andorrana a la COP23 va participar també, entre d’altres actes, a la trobada ministerial d’alt nivell de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), a la qual s’ha acordat donar suport a la iniciativa del president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, en l’organització de la Cimera mundial sobre canvi climàtic del proper 12 de desembre a París, considerant la importància del moment i la necessitat d’una acció climàtica contundent.