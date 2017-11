Ribeiro tanca la temporada al Ral·li 2.000 Viratges

Dissabte Claudi Ribeiro finalitza la temporada. Ho fa al Ral·li 2.000 Viratges, última cita del calendari del Volant RACC-Trofeu Mavisa. El pilot andorrà confia en tenir una bona actuació, per redimir-se d’altres del present curs on no ha pogut lluitar per les primeres places.

Ribeiro: «Acabar l’any amb un bon resultat seria un estímul important per començar a pensar en propers projectes»

El que es trobarà a la prova bagenca, amb Marta Anglada com a copilot, «són trams molt bonics, m’agraden i estic convençut que aquesta vegada hem d’estar entre els millors del Volant. Hem tingut problemes en gairebé totes les proves en les quals hem participat i espero que a Manresa les coses surtin millor. Acabar l’any amb un bon resultat seria un estímul important per començar a pensar en propers projectes», assegura Ribeiro, que es presenta a la cita «amb ganes de fer-ho bé, cal anar superant tots els obstacles que es vagin plantejant. Les especials m’agraden i estic convençut que ho farem bé en les condicions que es plantegin».

Aquest ral·li, que es disputa íntegrament sobre asfalt, sempre s’allarga al llarg de la jornada, amb trams que s’han de disputar de nit. El pas de les hores sempre fa que els pilots i copilots hagin de mantenir la concentració en tot moment. En total s’ha de completar un recorregut de 436,36 quilòmetres, dels quals quasi un centenar són de velocitat, repartits en 11 especials, cinc d’elles diferents. Els trams són els de Vilaredes (10,56 km), Taurons (11,40 km), Castellfollit (7,55 km), Talamanca (8,74 km) i Rocafort (6,51 km).