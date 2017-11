Ceràmica decorativa per potenciar les habilitats

Potenciar les habilitats que poden treballar a l’aula, com la motricitat fina, la creativitat, l’atenció sostinguda, el reconeixement de figures o l’orientació, però des d’un entorn comunitari i engrescador. Aquest era l’objectiu del taller decoratiu de ceràmica que un grup de persones ateses a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (Eensm) han realitzat, durant aquest mes de novembre, a l’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria. Es tractava de fer figures nadalenques amb fang, un material que ajuda molt a les persones amb discapacitat a desenvolupar l’expressivitat i els sentits, ja que és molt còmode de treballar. Per aquest col·lectiu ha estat una descoberta plàstica, el fet de poder utilitzar un material tan específic i que no poden fer servir de manera habitual. La responsable de l’Escola d’Art, Úrsula Borja, va explicar ahir que els resultats han estat «boníssims» i que el fet de treballar la creació d’objectes «dignifica a la persona i l’autoafirma». La clau, va indicar Borja, és adaptar-se i treballar des de les seves capacitats, entenent que poden fer activitats amb total normalitat.

Un total de 13 usuaris de l’Eensm, tots més grans de 21 anys, s’han desplaçat dos dies a la setmana a l’Escola d’Art, dividits en dos grups. El psicòleg del servei del centre de dia B de l’Escola , Manel Borrell, va remarcar que no té res a veure fer un treball a l’aula que fer-lo fora del centre, ja que el fet de desplaçar-se augmenta la visibilitat de les persones amb discapacitat i la seva inclusió a la societat. Borrell va recordar que són persones amb ple dret i que el fet de sortir de l’escola i fer activitats ajuda a normalitzar la seva situació.

Des del comú de Sant Julià de Lòria, el conseller de Cultura, Josep Roig, va mostrar el desig que activitats com aquesta, que ara són puntuals i especials, es converteixin en habituals. Aquest any ha estat la segona edició d’aquest taller, que es va posar en marxa l’any passat i que el conseller ja ha donat per consolidat. Roig també va dir que projectes com aquest són els que donen sentit a la tasca que realitzen des de la conselleria.