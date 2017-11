La llei prohibirà que les persones amb discapacitat cobrin menys

El contracte de baix rendiment per a persones amb discapacitat quedarà finalment eliminat. Així ho va explicar ahir el conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere López, en roda de premsa després que s’aprovessin en comissió les esmenes que la formació va presentar al projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. Aquesta modificació prohibirà per llei que les persones amb algun tipus de minusvalidesa percebin un sou més baix tot i fer les mateixes hores.

López va celebrar ahir que finalment aquest contracte quedi fora de la legislació però va lamentar que el Govern volgués mantenir-lo malgrat que, tal com van apuntar, havien anunciat que el volien suprimir. «El Govern va dir i, fins i tot, va fer anuncis en premsa estrangera, assegurant que s’eliminava i no era cert», va afirmar el parlamentari.



El president del grup mixt també va celebrar que finalment s’hagi acordat posar la descripció de persona amb discapacitat per llei i que sigui a partir d’un grau de menyscabament del 33%. Aquest canvi suposa, a l’entendre dels socialdemòcrates, «un reforç de la seguretat jurídica pel col·lectiu, els hi dóna més garanties i queda més clar quines persones es poden privilegiar dels aspectes que es recullen a la llei».

D’altra banda, el també conseller general Gerard Alís va explicar que el text definitiu encara no s’ha aprovat i que han presentat quatre reserves d’esmenes que es debatran al Consell General i que s’agrupen en dos blocs. El primer està relacionat amb l’educació amb la finalitat que la llei garanteixi la igualtat de condicions en l’accés. En el mateix sentit, demanen que «s’hagin de fer programes i plans educatius adaptats per permetre l’accés als diferents ensenyaments públics i superiors del país».

La llei inclourà la descripció de persona amb discapacitat a partir d’un grau de menyscabament del 33%

El segon bloc fa referència, tal com va exposar Alís, als terminis en què s’han de dur a terme els desplegaments legislatius i reglamentaris que garanteixin que els drets de l’acord internacional s’apliquen a Andorra. «Aquesta és una llei de mesures urgents per permetre l’aplicació immediata del conveni i que s’hauria d’haver tingut a inicis de legislatura», va remarcar Alís i va afegir que cal adaptar la legislació vigent perquè els drets siguin plenament aplicables al país».



Pel que fa al sentit de la votació dels consellers socialdemòcrates, López va indicar que encara no l’han decidit però va criticar que la llei «arriba molt tard» i que «malgrat fer avenços en determinades matèries, les lleis importants que s’han de desplegar per a l’aplicació efectiva dels drets queden en disposicions a dos anys i, per tant, el ritme és manifestament insuficient».