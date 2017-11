El ‘roaming’ serà més barat i estarà inclòs en algunes tarifes

El roaming per als clients d’Andorra Telecom serà més barat i còmode des de l’1 de desembre si contracten uns dels tres nous forfets a partir de 35 euros que l’inclouen de sèrie i que es van presentar ahir. El servei es podrà utilitzar només des d’Espanya, França i Portugal, uns països que sumen el 90% del roaming dels clients de l’operadora andorrana, tot i que també inclouran els serveis en territori nacional, com és habitual.



«Amb aquestes tarifes l’estesa pràctica de tenir una targeta andorrana i una espanyola s’eliminarà, perquè amb els nous forfets pots fer servir el mòbil com si fossis al Principat», va augurar el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, durant la presentació de les noves tarifes per a l’estranger.

Novetats fronteres en fora

El més econòmic dels nous plans que es podran adquirir a partir de l’1 de desembre és el Mobiland35, que per 35 euros mensuals inclou tarifa plana nacional, 100 minuts internacionals, sis gigabits (GB) per a navegar, SMS il·limitats. El segueix el Mobiland59, per 59 euros al mes té les mateixes característiques que l’anterior però amb 600 minuts per a trucades a l’estranger i 10GB de navegació. Per últim, el Mobiland79 afegeix al darrer 900 minuts internacionals i 6GB.



Completa la família de forfets per a parlar i navegar des de França, Portugal i Espanya, la tarifa plana Mobiland99, que ja existia però que ara es millora i dobla els gigabits de navegació, arribant als 20. A més, disposa de trucades il·limitades tant a Andorra com a fora.



Totes les tarifes que inclouen el roaming tenen la condició d’haver d’utilitzar, almenys, el 50% de les dades en territori nacional. «Això va en la línia de la directiva que regula el roaming a la Unió Europea i on es diu que la meitat del consum s’ha de fer al país de contractació per evitar males pràctiques», va explicar Casadevall. Segons el portaveu, aquesta millorar s’ha fet per a contribuir a l’encaix amb Europa i, per tant, «té sentit que s’inspirin» en les seves normes. En el cas de que el client esgoti les dades disponibles mentre es troba a l’estranger, podrà continuar navegant a un preu de cinc cèntims per GB: «Tot això es va avisant a través de SMS mentre el client està fora», va aclarir Casadevall.



Els interessats podran gestionar els canvis de tarifa a partir de l’1 de desembre des del portal web de l’operadora o, en dies posteriors, des de l’aplicació per a mòbils.

Novetats fronteres endins

Totes les tarifes d’àmbit nacional que ja exisitien fins ara multipliquen per dos, per cinc o, fins i tot, per sis, els minuts disponibles per a trucades. En el cas de les dades disponibles per a aquestes tarifes, la disponibilitat augmenta entre tres i cinc vegades, depenent de la tarifa. Val a dir que algunes d’aquestes tarifes també inclouen alguns minuts per a trucades internacionals, però no per a l´ús de dades des de fora d’Andorra.



Per últim, també s’ha creat un nou forfet d’utilització nacional que permet disposar només de GB. El preu és de 17 euros i està pensat per a les persones que no utilitzen les trucades, com per exemple, «els més petits de la casa», va considerar Casadevall. Les targetes de prepagament no variaran els preus de trucades o de navegació.

Reformes necessàries

«Amb el creixement exponencial de consum de dades que hem tingut aquest any el que hem vist és que el client demanava més dades i això és el que ha motivat aquesta millora», va considerar Casadevall.



A més, el portaveu d’Andorra Telecom va recordar que el 40% dels seus abonats utilitzen el roaming, almenys una vegada al mes, «això és un cost molt gran pels teleoperadors», va assenyalar.

Previsions

Amb les noves condicions, Carles Casadevall va explicar que, tot i que encara és aviat, pronostiquen un creixement dels telèfons mòbils connectats a la xarxa d’Andorra Telecom durant el proper any.

«Els canvis i les millores són possibles gràcies a l’ampliació de la xarxa mòbil al país. El 90% de la població ja té cobertura de 4G i s’ha ampliat la capacitat del 3G. A més es treballa per millorar els acords per al roaming amb companyies de telefonia de Portugal, França i Espanya que s’han de signar aviat», va explicar Casadevall.



El reforç de la infraestructura s’ha fet perquè es preveu que els nous productes faran augmentar encara més el consum de dades i l’ús intensiu de les xarxes, també a nivell nacional. «No m’estranyaria que es multipliqués per deu el consum de GB», va augurar el portaveu.

El consum de dades mòbils a l’estranger creix un 550%

El consum de dades mòbils des de l’estranger va créixer un 550% entre gener i octubre de 2017, comparat amb el mateix període de 2016. Els clients d’Andorra Telecom van consumir, en total, 15.000 gigues en mode roaming, davant dels 2.300 de l’any passat. Així ho va detallar el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall. Les trucades telefòniques des de fora d’Andorra també van augmentar durant els mateixos mesos en un 15%, ja que van passar dels quatre milions i mig de minuts, als cinc milions. Aquestes dades es van disparar des que van entrar en vigor les tarifes especials de roaming diari a 1,5 euros per a Espanya i, més tard, per a la resta d’Europa, que van rebaixar els preus. Aquest any s’han sumat 5.000 mòbils a la xarxa i ara ja en són 78.000, en total.