El Govern anirà a 7.250 llars per conscienciar sobre els residus

L’estació de la Gonarda és necessària per a les valls del nord

Durant la campanya també es donaran 7.500 bosses de reciclatge amb tres compartiments per lliurar als habitatges que es visitin, 10.000 fulletons informatius i 5.000 fulls de mà.

El Govern iniciarà una campanya porta a porta de sensibilització per explicar a la ciutadania la correcta separació dels residus. La iniciativa s’iniciarà durant la primavera vinent i tindrà un cost total del 100.294 euros. L’objectiu és arribar a 7.250 llars i, l’any 2020, poder tenir un percentatge de reciclatge de residus del 50%, ja que actualment és del 43%.

Per Estefania Gracia Ruiz

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació