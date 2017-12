Cauen un 5% els visitants espanyols a l’octubre, i un 1% els francesos

Les dades del departament d’Estadística fetes públiques ahir mostren que a l’octubre passat van entrar al país un total de 663.274 visitants, dels quals 460.107 són excursionistes (69,4%) mentre que 203.167 són turistes (30,6%). Els visitants han patit un descens del 2,7%, amb davallades del nombre de turistes del 0,8%, i del 3,5% els excursionistes. Per país de residència, presenten una davallada del 4,9% dels visitants espanyols, i d’un 0,9% dels francesos, mentre que els visitants d’altres procedències pugen un 0,2%.

Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des d’inici d’any han augmentat un 3% mentre que els dels darrers 12 mesos augmenten un 4,2%. Quant als turistes, des d’inici d’aquest any han augmentat un 7% i en els darrers 12 mesos augmenten un 8,4%. Respecte als excursionistes, des de gener han augmentat un 0,9% i en els darrers 12 mesos, un 1,9%.

Cal dir que el motiu principal dels visitants a l’octubre són les compres (46%). La majoria dels turistes, però, tenen com a principal motiu la natura (41%), mentre que per als excursionistes el principal motiu són les compres (64%). Val a dir també que la gran part dels turistes -un 79%- s’allotgen en apartaments i hotels, majoritàriament de tres i quatre estrelles.

Les dades d’Estadística també mostren que el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d’octubre ha estat de 355.878, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d’octubre de l’any anterior del 3,6%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, el descens ha estat del 6,6% i per la frontera francoandorrana, del 2,6%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut un descens del 5,8%, mentre que els provinents de França han tingut un augment del 2,7%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una davallada del 27,2% per la frontera hispanoandorrana i del 4,6% per la francoandorrana.

Així mateix, durant els darrers 12 mesos han entrat 4.343.071 vehicles, que representa un augment del 3,2% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.207.329 vehicles. De gener a octubre, respecte el mateix període del 2016, s’ha produït un increment del 2,1% en el nombre de vehicles, amb un increment d’1% dels provinents d’Espanya i del 4,4% dels provinents de França.