Mor el vianant que va ser atropellat per un cotxe a Encamp

Mor l’home, de 78 anys, que va ser atropellat per un vehicle a Encamp el dissabte. L’accident es va produir a la carretera de Sant Ramon de les Bons, on una camioneta, de marca Mercedes, va topar amb el senyor, va explicar ahir el cos de Policia. Arran d’això, l’home va ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’home va patir diverses factures costals en els dos costats del cos, van detallar des del centre mèdic. Això li va provocar que es rebentessin alguns vasos sanguinis alhora que també es fes mal en els pulmons. Les lesions li van provocar la mort ahir cap a les dues del migdia. Al tancament d’aquesta edició es desconeixia quan seria enterrat, segons fonts de la funerària. El conductor del vehicle també era un resident d’Encamp.

Robatoris a xalets

D’altra banda, la Policia va detenir el passat dissabte una dona, no resident i de 23 anys, a la frontera del riu Runer com la presumpta autora d’uns robatoris en xalets que es van perpetrar a l’estiu. En concret, l’operació es remunta al 23 de juliol quan la Policia va detenir a dos no residents, de 25 i 34 anys, que haurien entrat a quatre xalets d’Andorra la Vella, la Massana i l’Aldosa. Els autors aprofitaven que els propietaris no estaven a les seves residències per forçar les portes o finestres i accedir a l’interior per robar joies, rellotges o diners. Des de llavors, la dona tenia una ordre de detenció i se la va arrestar quan intentava entrar al Principat com la presumpta autora d’un delicte de furt amb força.



Aquesta no és l’única detenció que els policies van perpetrar la setmana passada. També van arrestar divendres un jove resident,de 18 anys, que va entrar en un departament comunal de Canillo d’on va sostraure quatre euros en xavalla i un sobre amb comprovants de compres. El cònsol canillenc, Jordi Mandicó, va explicar ahir que els fets es van produir el 10 de novembre, quan el jove va accedir a l’interior de l’edifici del Telecabina. Per fer-ho, va forçar la porta, cosa que va causar uns desperfectes materials d’uns 500 euros.

El divendres la Policia també va detenir un resident, de 25 anys, que hauria pegat a la seva parella. El dia 1 al vespre un home va requerir els serveis dels agents perquè assegurava que un individu li havia pegat un cop de puny després d’una discussió per un lloc d’aparcament. Després, es va tornar a sol·licitar els serveis de la Policia, en aquest cas pels agents de circulació d’Escaldes-Engordany, perquè un home hauria rebentat dues barreres d’aparcament en un pàrquing comunal. Les seves característiques físiques coincidien amb l’agressor de l’home. L’endemà una dona va anar a la comissaria a denunciar que la seva exparella l’havia agredit. Finalment, era el mateix home en els tres casos.

D’altra banda, la policia també va detenir un resident de 25 anys que intentava accedir el passat dijous al Principat amb més de 190 grams d’haixix. L’home anava en un autobús de la línia regular quan el van enxampar. Al llarg de la setmana es van efectuar tres detencions més per delictes contra la salut pública i de persones que portaven estupefaents. A més, la Policia va arrestar nou persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol. El cas més greu és el d’un resident de 66 anys que va donar positiu amb una taxa de 2,18 g/l.