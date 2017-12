Reflexos a prova de gel

Pels habitants de les zones de muntanya, la vida segueix quan comença a nevar i cal continuar anant a la feina o a buscar la canalla a escola. En canvi, els qui viuen a cotes més baixes, associen la neu a l’esbarjo, a les escapades de cap de setmana i al plaer de desconnectar lliscant sobre les valls blanques.



Però per a tots dos col·lectius la neu a la calçada ha de ser sempre un motiu per estar alerta i extremar les precaucions. En primer lloc, cal portar tot l’equipament reglamentari però, podem millorar les habilitats com a conductors i conductores sobre la neu?



Amb l’objectiu d’entrenar les persones al volant que circulen habitualment per aquest tipus de pistes però també per apujar l’adrenalina dels més aventurers, ha obert les portes a l’estació d’Ordino-Arcalís una escola de conducció sobre gel, Logic Drive.

En un entorn privilegiat, a 2.000 metres d’altitud, un equip de monitors amb dilatada experiència en la matèria ens esperen per a superar 700 metres d’obstacles sobre neu. Ens iniciaran en el derrapatge sobre neu sense perdre els nervis, ens faran fer un eslàlom motoritzat i una ràpida amb frenada final.



Marcel Besolí és el professional al capdavant de la iniciativa, qui va explicar: «Els cursos que es proposen estan pensats per a diferents nivells de conducció. Els clients podran escollir el que prefereixin encara que sempre intentarem aconsellar el que sigui més adequat a la seva experiència i habilitat».



El primer nivell s’adreça als principiants. S’hi adquireixen i es perfeccionen les nocions bàsiques per a conduir en paviments lliscants i d’hivern. És un curs molt pràctic en què es prioritza la conducció de l’alumne. El conductor pot aprendre quina és la posició correcta per fer front al gel a la carretera, com educar la mirada i l’habilitat al volant, la tècnica de frenada d’emergència, l’esquivada i el control sobre viratge. També s’imparteix aquest mateix curs adaptat als joves d’entre 16 i 18 anys amb permís per a conduir.



Per als qui superin aquest curs però encara els quedi el cuquet de saber més, hi ha un segon nivell per perfeccionar les trajectòries del vehicle sobre neu i sobre gel. En un altre àmbit, l’escola també ofereix cursos de conducció esportiva sobre neu.



Si no podeu anar a l’escola o només conduïu sobre neu i gel molt puntualment, cal recordar algunes mesures de seguretat addicionals a les de l’equipament obligatori. És molt important deixar més espai del normal entre vehicles perquè la distància de frenada augmenta molt. També convé aixecar el peu de l’accelerador i conduir suaument, quan sigui possible, és millor resseguir el traçat que ja hagin fet altres vehicles. Encara altres recomanacions molt més fàcils però que poden oblidar-se fàcilment: cal netejar bé la neu de finestres i sostre del vehicle abans d’iniciar la marxa.