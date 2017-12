Delgado vol protocols per regular el cost dels serveis

El president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, Josep Delgado, va matisar ahir que no «té sentit que hi hagi llibertat de mercat a preus regulats». Delgado va fer aquestes declaracions durant la presentació de la memòria 2016 de la CASS. L’expert va comentar que manquen protocols per regular els costos d’alguns serveis, com les visites generals. I és que a hores d’ara «es paga el mateix tant si es fa una visita com 10». En aquest sentit, Delgado creu que caldria revisar els preus de certes prestacions per evitar «el sobredimensionament» del sistema.

Precisament, s’està a punt de tancar la nova cartera de serveis que s’està elaborant en conjunt entre el ministeri de Salut, la CASS i l’hospital. De fet, el president del consell d’administració de la CASS, Jean-Michel Rascageneres, va especificar ahir que «en breu» es podrà donar la nova llista i que aquesta anirà acompanyada de la modificació de les tarifes pertinents. I és que, novament, des de la parapública es va denunciar que hi ha tractaments o proves, com els anàlisis, que es paguen dues o tres vegades per sobre del preu que s’hauria de pagar.

Des del 68 no s’ha fet res

Totes les propostes que s’estan fent des de la CASS s’emmarquen dins de la voluntat de canviar el paradigma «per poder mantenir uns serveis de qualitat». Rascagneres va remarcar que des de l’any 1968 no s’han fet modificacions i que ara hi ha una necessitat «gairebé immediata» d’actuar.

El president va fer aquestes afirmacions en resposta als neguits d’alguns consellers generals que, després d’escoltar la presentació pública de la CASS, van lamentar el «catastrofisme» de l’entitat tot remarcant que «l’escenari potser no està tant malament com se’ns vol fer veure». Una declaració que

Rascageneres va rebatre tot assegurant que l’any 1995 ja es va fer un primer informe on s’assegurava que el sistema actual tenia data de caducitat i que no es podria mantenir durant molts més anys.