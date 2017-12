Mor un bomber andorrà en un accident amb ala delta a les illes Canàries

Un bomber andorrà i veí de la Massana, identificat com Toni Gràcia Armengol i de 49 anys d'edat, va morir a la tarda d'ahir a Famara, dins el municipi de Lanzarote de Teguise, després de patir un accident amb l'ala delta amb la que sobrevolava el nord de l'Illa. La tripulació d'un helicòpter del Govern de Canàries va ser la que va localitzar el cadàver en una zona coneguda com Les Neus, mentre que els components de Protecció Civil de Teguise, Emergències Lanzarote i Consorci de Bombers es van encarregar de recuperar el cadàver que es trobava en una zona de difícil accés. La víctima havia participat la setmana passada al 21è Open Internacional de Canàries d'Ala Delta celebrat a l'illa dels volcans, segons informa La Provincia de Las Palmas.

El succés es va produir cap a la una de la tarda quan els companys del mort van alertar a la seva arribada a Famara que no coneixien la seva localització ja que no havia aterrat al lloc previst, de manera que es va iniciar un dispositiu de recerca. En el mateix van participar diversos equips de Lanzarote, així com l'helicòpter del Grup d'Emergències i Salvament (GES). Els primers a alertar sobre la possible ubicació de l'afectat, a la zona coneguda com Les Neus, van ser els voluntaris de Protecció Civil. Els ocupants de l'aeronau van confirmar que en el lloc hi havia una ala delta.

Amb aquesta informació, Protecció Civil de Teguise, acompanyats per Emerlan i bombers del consorci es van presentar al lloc i van comprovar que hi havia una persona amb un fort traumatisme cranioencefàlic a causa del fort impacte contra les roques, que es trobava en parada cardiorespiratòria. Així, van començar a practicar tasques de reanimació cardiopulmonar amb les indicacions rebudes per part del metge de la sala del Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (Cecoes) 112, encara que poc després desistia davant la gravetat de les ferides, incompatibles amb la vida.