Doble sentit de circulació a Meritxell

L’avinguda Meritxell en la seva part alta, és a dir des de la plaça Rebés fins a la plaça de la Rotonda, no perdrà el doble sentit de circulació. Inicialment, i segons havia anunciat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, el projecte de remodelació de l’avinguda comercial plantejava reconvertir-la a un únic sentit. Però aquesta modificació «afectava tots els carrers contigus» com Prat de la Creu, Príncep Benlloch o Bisbe Príncep Iglesias, va explicar l’enginyer encarregat del projecte, Jordi Llovera.



Si mai s’hagués de plantejar un sentit únic, s’hauria de pensar de manera «més global» canviant sentits també de la resta de carrers, com es va fer a Escaldes-Engordany amb Vivand. De fet, a Escaldes era més fàcil de plantejar perquè té més carrers d’accés, va opinar l’enginyer.

Tot i que es manté el doble sentit, s’ampliaran les voravies entre 70 i 90 centímetres per costat, que és l’espai aproximat que ocupa una persona, va exposar Llovera. D’aquesta manera els carrils reservats als vehicles seran més estrets, fet que ajudarà a reduir la seva velocitat i, per tant, millorar la seguretat.

Les obres no són complicades però sí que seran llargues, per les dimensions de l’avinguda



A les voravies es canviaran els paviments i es mantindran els fanals que incorporaran sistemes electrònics per «controlar millor l’enllumenat» perquè sigui més eficient i facin el recompte de les persones que circulen per l’avinguda, també tindran sensors de qualitat de l’aire, de temperatura i d’humitat.

Terminis

Les obres no són complicades, va assegurar l’enginyer, ja que tota la part soterrada ja està feta, però sí «llargues», per les dimensions de l’avinguda. A més, a la part alta s’ha de rebaixar el nivell dels sentits de circulació, i durant els treballs hi haurà pas alternatiu. L’objectiu és no tancar el trànsit del tot mentre durin les obres. Pel que fa als terminis previstos, les obres començaran a l’abril, quan tanquin les pistes d’esquí, fins al juliol, però es farà una parada durant l’estiu. Al setembre es reprendran fins que tornin a obrir pistes. La durada final de tot el projecte dependrà de la disponibilitat pressupostària del comú, ha exposat Llovera. Però no serà menys de dos anys. Tot aquest projecte està englobat dins d’un de global per remodelar les avingudes Meritxell i també Carlemany.



El tancament al trànsit de la part baixa de Meritxell, entre la plaça de la Rotonda i el carrer de la Unió, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, seguirà igual. Així mateix, i en aquest tram, es traurà l’enquitranament i es farà tot empedrat al mateix nivell, perquè quedi clar que és una zona amb prioritat per a vianants, informa l’ANA.