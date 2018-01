Despres trenca una roda i diu adéu a la lluita pel títol

El que estava sent una edició de somni en la categoria de cotxes per al Cyril Despres, amb un triomf inclòs en la segona etapa es va convertir ahir en un malson fet realitat a la quarta. El pilot d’Arinsal anava segon a falta de dos punts de control però el seu Peugeot va patir un imprevist, en un sector sense dificultats: una de les rodes es va sortir de la llanda després de topar amb una pedra en una errada que no s’explica en el pentacampió de motos. Segon de la general abans de l’inici de l’etapa al tancament de l’edició encara no havia arribat a la meta i es trobava en el mateix punt on havia parat feia un parell d’hores. Una situació que pintava malament.

El guanyador va ser el seu company d’equip Sebástien Loeb, que se situa segon a la general a set minuts d’Stéphane Peterhansel.

En la categoria de motos, l’altre representant andorrà també va rebre un bon revés. Va ser en acabar l’etapa de dilluns. Va ser sancionat amb una hora per no marcar el pas per un punt de control i, enlloc d’acabar el 25è, va saltar al 46è lloc. Ahir, en una etapa que va guanyar el francès Van Beveren, va finalitzar el 42è, posició que també ocupa a la general.