Dos esquiadors perden la vida el cap de setmana

D’altra banda, un jove de 29 anys va patir ferides greus aquest diumenge en xocar contra un canó de neu a l’estació de Port Ainé. L’accidentat va ser traslladat en helicòpter medicalitzat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on es recupera de l’accident, informa RàdioSeu.

Per El Periòdic

