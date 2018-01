Els sindicats estudien fer vaga general per la reforma

Els sindicats no descarten, a hores d’ara, cap tipus de mobilització com a resposta a la reforma de la llei de la Funció Pública que rebutgen completament. «Hem parlat des d’una vaga general indefinida fins a portar la llei als tribunals», va explicar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, després de la reunió que els sindicats van mantenir ahir a la tarda. Ara bé, la decisió final no es prendrà fins el proper dia 25, quan està convocada l’assemblea general de treballadors.

En la trobada hi van ser presents representants de tots els sindicats, també dels comunals, i Ubach va voler reiterar la crida que fa dies que fan: «Demanem la màxima assistència de treballadors públics, de Govern, els comuns, de tot arreu, estiguin sindicats o no». Va recordar que en la trobada s’explicaran els canvis fixats en la llei i es defensarà la postura sindical que la comissió consultiva, a diferència del què va dir la ministra Eva Descarrega, «és un organisme de negociació». Ubach va recordar que tenen una sentència que els avala i que per tant consideren que se’ls esta «vulnerant el dret sindical» i tornen a demanar que el síndic general, Vicenç Mateu, no admeti a tràmit la llei aprovada pel Govern de DA.