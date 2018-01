Lo Mondongo vol que el 50% dels clients siguin del país

La Massana busca que en aquesta nova edició de Lo Mondongo la meitat dels clients siguin nacionals, segons va manifestar ahir el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Sergi Balielles. Les jornades gastronòmiques coincideixen amb l’època de la matança del porc, va detallar el comú massanenc en un comunicat. Balielles va agrair la implicació dels restaurants que hi participaran, així com la bona relació qualitat-preu de les propostes.



La carn de porc té moltes possibilitats, van destacar els cuiners que van participar en la presentació. «Intentarem que la gent conegui noves formes de cuinar parts que potser no són tan habituals», va explicar la cap de cuina de l’hotel Sant Gothard, Miriam Sánchez. El cap de restauració de l’Abba Xalet Suites Hotel, Oliverio Guerra va afirmar que aposten pel Mandongo perquè «volem donar a conèixer la cuina dels restaurants dels hotels, que la gent del país vegi que és una bona opció venir a sopar o a dinar».

A banda d’aquests dos hotels, també participen a Lo Mondongo la Borda Casa Vella Palés, Borda Raubert, Borda de l’Avi, Molí dels Fanals, la Borda Secreta, la Torrada, Tequilando, la Toscana, Residència Aldosa, Hostal Palanques, Sant Romà, el Cabin, 360º Eatery&Bar, el Racó dels Amics, Casa Eyre, Rústic i la Pampa. En total són 19 establiments amb uns menús atractius, entre els quals hi ha plats tradicionals de muntanya com el trinxat amb cansalada, propostes que inclouen productes del país, com l’amanida de donja i magrana i receptes innovadores amb tocs d’altres cultures, com la gyoza de cua de porc, carxofa i fonoll marinat o els peus de porc a l’estil argentí.