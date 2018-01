La defensa vol la nul·litat de les proves provinents d’Espanya

La comissió rogatòria a través de la qual Andorra va demanar auxili judicial a l’Estat espanyol s’hauria de considerar «nul·la» segons el parer de la defensa, que argumenta que la manera com es va fer vulnera el conveni d’Estrasburg de cooperació judicial i que, per tant, la justícia andorrana no hauria de tenir en compte les declaracions que va fer al país veí el presumpte testaferro de la màfia xinesa Gao Ping, l’empresari Rafael Pallardó. La lletrada Anna Solé va iniciar el debat sobre aquesta qüestió prèvia al principi del judici d’ahir. Va qüestionar la via d’urgència de la comissió rogatòria i el fet que Andorra va respondre per fax quan la norma estableix que ho havia de fer a mà.



La defensa va assegurar que la via d’urgència era innecessària ja que al Principat ja es tenia coneixement dels fets, un cop es va rebre la nota del FinCEN en contra de BPA, i que, a més, Pallardó va declarar a la Policia andorrana pocs dies després de fer-ho a Espanya. «El problema és que la prova obtinguda queda totalment viciada, des del principi», va assegurar Solé, que va qüestionar les condicions en què es va practicar la prova, fent referència al vídeo, les declaracions i l’agenda de l’empresari, una informació enviada al Principat des d’Espanya. Solé va destacar que també es vulnera el dret a la defensa justa en el moment en què Andorra no va conèixer el contingut d’algunes comunicacions.



Com a conseqüència de considerar invàlides les proves que deriven de la comissió rogatòria i que sostenen la investigació sobre les compensacions, la lletrada va demanar la nul·litat de tot el procés judicial contra el conjunt de processats en la causa, una demanda en la qual s’ha anat insistint des del dilluns, quan va començar el període de discussió de les qüestions prèvies.



Per la seva banda, el fiscal Alfons Alberca va negar l’incompliment del conveni d’Estrasburg al·legant que tots els advocats van poder contrastar, sol·licitar i debatre les proves. «No s’ha causat cap indefensió», va afirmar Alberca. A més, va afegir que tot i que la comissió rogatòria es va enviar a Espanya a través de fax per urgència, també es va fer per via ordinària. «La fiscalia espanyola considera que hi ha urgència i l’executa. És Espanya que decideix retornar-la immediatament», va aclarir el fiscal. Per Solé, però, la urgència de la comissió rogatòria la va anunciar Andorra, com a país requeridor de l’auxili judicial.