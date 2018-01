El TC rebutja el recurs per l’acomiadament de Sansa

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d’empara que va presentar Andorra la Vella per la sentència del Tribunal Superior, amb data del 26 d’abril, que obligava l’ens local a indemnitzar a l’excap de comunicació, Manel Sansa, amb 39.000 euros, segons es va publicar ahir en el BOPA.



El Comú d’Andorra la Vella va exposar que el nomenament de Sansa havia estat arbitrari i només es justifica d’acord amb la relació de confiança amb el polític que l’havia designat. «Cessat aquest polític, sense accedir al càrrec de director amb les condicions i requisits establerts per la llei, havia de cessar», va argumentar el comú, segons es recull en la sentència. Per això, la corporació local va presentar al TC un recurs d’empara i va al·legar que existeix una vulneració de la interdicció de l’arbitrarietat i del principi d’igualtat en el marc de l’accés en condicions d’igualtat a les funcions públiques.

Per la seva part, Sansa justificava que el seu acomiadament havia estat improcedent.

Ara, el TC considera que «no és un tribunal de tercera instància ni un tribunal de cassació», per la qual cosa rebutja la petició del comú.

La cònsol de la parròquia, Conxita Marsol, va manifestar ahir que un cop esgotades totes les vies judicials internes, «el comú pagarà. No anirem a Europa, només faltaria». Marsol, però, va assegurar que creia que seguien tenint raó i que, per això, ho han lluitat fins al final. «Hem anat fins a última instància. Nosaltres sempre hem pensat que tenim raó, que no és normal que persones contractades a dit, hagin de ser subjectes d’una indemnització que hem de pagar tots els ciutadans d’Andorra la Vella», va destacar la cònsol durant l’escudellada popular que va tenir lloc ahir per celebrar la festivitat de Sant Antoni.

També va considerar que això va en contra de la Llei de la funció pública, ja que els treballadors dels ens locals han de ser escollits per edictes públics. «Aquestes persones han estat contractades a dit i si no vols continuar tenint els seus serveis, els has d’indemnitzar», va dir Marsol.



De fet, el Tribunal Superior de Justícia (TS) també va obligar a la corporació local a indemnitzar l’excap jurídica, Raquel Beatriz Bernabé, amb 22.711 per acomiadament improcedent. Arran de la resolució de Sansa, Marsol va afirmar que no portaran aquest cas al TC. «Ja hem decidit que l’incident de nul·litat al Tribunal Superior pel que fa a l’altra persona implicada, ja no anirem al TC perquè no té sentit gastar forces perquè sortirà el mateix», va argumentar ahir la cònsol.

Sota el seu punt de vista, l’antiga administració local va «fer coses malament» perquè va nomenar directors a persones que no eren funcionaries i, per tant, no havien entrat per edicte. «No van fer directors als funcionaris, eren càrrecs de confiança i això són de les coses que fan mal», va exposar la cònsol.

Les dobles feines

D’altra banda, el Tribunal de Batlles també va resoldre en contra del comú per un recurs administratiu que va presentar, en el qual demanava que la CASS que li donés informació sobre els treballadors de la corporació que tenen una doble feina. Marsol va anunciar que presentaran un recurs al Tribunal Superior. «El Tribunal de Batlles ha dit que és una qüestió de confidencialitat i, concretament, diu que és una feina dels directors de saber si les persones treballen en altres llocs», va dir Marsol.

L’avinguda Tarragona seguirà amb quatre carrils

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va garantir ahir que durant el període d’obres que es faran a l’avinguda Tarragona, que ha començat aquesta setmana, es mantindrà els quatre carrils, dos en sentit nord i dos en sentit sud. En aquest sentit, va justificar que el dilluns es va haver de tallar un dels carrils en sentit nord perquè s’havia de pintar i la climatologia no acompanyava. «Va haver-hi problemes per pintar perquè la temperatura i la humitat que feia no s’assecava. No podien pintar i va quedar provisional», va explicar Marsol. Ahir al matí, però, es va poder pintar. Les obres es preveuen que s’acabin a l’abril, quan començaran les d’embelliment de l’avinguda Meritxell.



La cònsol va assegurar que les afectacions per les obres seran mínimes i que es preveu que el cap de setmana estigui tot recollit, per facilitar el trànsit per l’arribada de turistes que venen a esquiar. «Ho farem el millor possible i el més coordinat possible. Si volem evolucionar hem de fer obres», va destacar la cònsol.

Malestar en els establiments

Per un altre costat, la cònsol també assegurar que no hi ha indignació entre els establiments per les obres que s’estan duent a terme en aquesta via. «Malestar podem parlar d’una persona», va dir la cònsol. Es tracta del propietari d’un restaurant que li han dit que ha de retirar la terrassa de la vorera, però Marsol va afirmar que se’l va avisar amb temps. «Se li havia comunicat a l’estiu, se li va enviar una carta el mes d’octubre i se li va dir que havia de treure la terrassa», va sentenciar Marsol. H