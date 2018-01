Els professors se sumen a la possibilitat de fer vaga general

ESEP s’afegirà a la vaga dels sindicats si finalment aquesta s’acaba fent. Segons va informar ahir el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic, David Garcia, dels 120 afiliats que hi ha actualment al SEP, «gairebé el 98% van votar a favor de fer una vaga general». I és que «compartim el sentiment de neguit perquè no s’ha tingut en consideració pràcticament res del que s’ha demanat» des dels sindicats en relació a la reforma de la Funció Pública. La decisió de si cal aturar o no el país es prendrà el proper 25 de gener a través d’una assemblea entre tots els sindicats.

Garcia va destacar que hi havia diverses possibilitats de vaga educativa sobre la taula, una era «fer-la de forma pedagògica, obrint els centres i no donant classes lectives. Però aquesta va ser descartada, perquè ja es va realitzar durant la vaga que es va organitzar contra les pensions de jubilació dels funcionaris i no va ser efectiva». Per tant, «si la fem, la farem general».

Altres temes

Durant l’assemblea del SEP també es van tractar altres temes, com la nova llei Losea. Els professors lamenten que des del Govern no se’ls hagi deixat participar en l’elaboració d’aquesta legislació i que se’ls presentés les modificacions «mitja hora abans que a la premsa, sense tenir la possibilitat d’afegir-hi al·legacions». Tot i això, finalment se’ls va deixar presentar esmenes a la llei i, segons Garcia, només se n’han acceptat algunes, «com fer una divisió del material per cicles. Però, per exemple, no s’ha permès eliminar l’assignatura de religió de l’horari lectiu o reduir el rati d’alumnes per aula de batxillerat a 25».



Tanmateix, el SEP va acordar afiliar-se a nous organismes internacionals per «tenir contacte directe amb professionals d’arreu del món».