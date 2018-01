Saetde, l’únic candidat per gestionar Ordino-Arcalís

Saetde està més a prop de gestionar l’estació d’esquí d’Ordino-Arcalís. La societat, dirigida per la família Viladomat, és l’única que finalment s’ha presentat al concurs públic obert pel comú ordinenc el passat mes de novembre. En vista del dèficit acumulat de l’estació i de la necessitat de trobar una solució a curt termini, la corporació va decidir obrir la porta a inversos externs perquè passessin a adquirir el 76% de l’accionariat de Secnoa i reflotessin l’estació.

Mortés diu que Saetde compleix els requisits bàsics però matisa que cal estudiar els documents presentats

Segons va informar ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, la corporació celebra que finalment hi hagi hagut una entitat interessada en el camp de neu i confia que «Saetde, amb la seva gran experiència en aquest món, farà un treball molt positiu». Tot i això, a hores d’ara la família Viladomat només és una postulant, ja que fins que la corporació no analitzi tots els documents presentats, no es farà una adjudicació definitiva de l’estació.

Al respecte, Mortés va detallar que, en principi, la proposta de Saetde «reuneix tots els criteris principals que demanàvem al plec de bases» i que mostra «moltes aptituds» per gestionar Ordino-Arcalís.

L’oposició celebra la proposta

Des de l’oposició comunal, la consellera ordinenca de Liberals+ Independents (Ld’A+I), Sandra Tudó, va destacar que també veuen «molt positiu» que finalment Secnoa compti amb un inversor extern i que esperen que «la proposta tiri endavant i posi fre al dèficit de l’estació».

De fet, Tudó va recordar que des dels liberals ja s’havia explicat en moltes ocasions que l’única solució per salvar la situació «era a través d’una ajuda externa». Fins i tot, abans d’obrir-se el concurs, el grup va anunciar que Mountain Peak Developments estava interessada en formar part del camp de neu. Però finalment, «i un cop analitzat el plec de bases», l’entitat ha decidit apartar-se.

Segons Tudó, un dels motius d’aquesta retirada podria ser el fet que la llei del sòl d’Ordino no permet que es construeixin edificis a l’estació, a no ser que siguin instal·lacions de serveis, «i això pot ser que hagi anat en contra del que tenia pensat l’empresa». A més, fonts properes al concurs també consideren que hi ha una relació estreta entre Mountain Peak Developments i la família Viladomat. Aquest fet hauria pogut propiciar que l’empresa no hagués volgut entrar en un camp de competència amb els accionistes majoritaris de Saetde i que finalment hagués optat per fer-se a un costat.

Possibilitat de construir

En relació a la possibilitat de construir, Mortés va confirmar que la llei no permet fer edificis que no siguin de serveis i va destacar que si en un futur es volguessin alçar noves instal·lacions, primer s’hauria de fer un estudi acurat i s’hauria d’arribar a un acord entre el futur inversor i el comú. Mortés també va destacar que desconeix si a hores d’ara la família Viladomat té intencions d’edificar.

Els comuns de Canillo i de la capital, entre els 4 interessats que han accedit al plec de bases

El concurs per formar part de l’accionariat de Saetde va fer aflorar l’interès de quatre entitats: Secnoa, Mountain Peak Developments i els comuns de Canillo i d’Andorra la Vella. Segons va poder saber aquest rotatiu, les corporacions van retirar el plec de bases per conèixer amb més profunditat les línies del concurs però, en cap cas, van tenir la intenció de postular-se com a candidats.

En el cas de Canillo, fonts properes al comú també van posar sobre la taula la possibilitat que la retirada del plec s’hagi fet en conjunt amb Ensisa per qüestions de competència, i és que amb la separació de Nevasa a tocar, cadascuna de les societats gestores de Grandvalira (Ensisa i Saetde) ja estan mirant el futur per separat i tenint present que ambdues seran grans rivals.