Cande Moreno impressiona a l’entrenament d’un descens

Cande Moreno va ser la inesperada protagonista de la jornada competitiva d’ahir per als corredors que representen la FAE. No és que hagi fet res important, però en tot cas, sí un detall que ha deixat impressionat l’equip tècnic. La jove esquiadora de l’Esquí Club Andorra va aconseguir el millor registre en un entrenament oficial de descens en una cursa FIS a l’estació italiana de Santa Caterina Valfurva, que va aplegar 110 participants.

El temps, 1.10.66, 31 dècimes més que la segona, l’austríaca Valentina Hartweger. A Carmina Pallàs, que va ser novena, li va treure més d’un segon, a Laura Arnabat, que va ser la 63a, 3.76 i a Xènia Rodríguez, que va ser la 103, gairebé vuit segons. Avui, però, és el dia que li toca demostrar i li espera una jornada doble, amb dos descensos FIS (segons indica el programa de competició).

Continuant a Itàlia, hi havia una altra delegació de la FAE a Folgaria, on hi havia el segon gegant de la Copa d’Europa. Allà hi era Joan Verdú, que va acabar en una correcta 26a plaça, millorant la 33a del dilluns, en una cursa amb pràcticament els mateixos corredors. El millor exponent de l’equip masculí de la FAE va sumar 5 punts amb una marca d’1:59.43, a poc més de segon i mig del guanyador, el suís Marco Odermatt. El seu company d’equip, Xavi Salvadores, no va poder finalitzar la primera mànega.

I a Cortina d’Ampezzo hi havia Marc Oliveras, que va obtenir el 42è lloc en un supergegant FIS, a dos segons i mig del més ràpid, el nord-americà River Radamus. Mati Vargas, de la seva part, va treure un discret 74è lloc a 3.67 del vencedor.

Ni ahir, ni avui... Demà?

I mentre els esquiadors competeixen, la feina de despatxos es va fent, amb més pausa que pressa. I és que dilluns, el COA havia d’anunciar de manera oficial la delegació andorrana que anirà als Jocs Olímpics d’Hivern del 2018 a Pyeongchang (Corea del Sud), però ahir encara no havia sortit a la llum. El problema és que la FIS ha de posar ordre i saber les places disponibles per descarti que hi queden després de fer el repartiment per països i a Andorra és possible que li toqui alguna més de les quals ja disposa. En principi hi haurà Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i un o dos més en alpí, Lluís Marín i Irineu Esteve. Ni ahir, ni avui... Se sabrà avui?