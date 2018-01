Els Agents Rurals demanen ajuda contra els furtius

Els Agents Rurals han demanat la col·laboració de la població del Pirineu i dels aficionats a la muntanya en general per detectar els grups de caçadors furtius que des de fa uns mesos vénen a zones d’alta muntanya de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir, sense els pertinents permisos, el màxim possible de peces de caça major.

Els agents de la Generalitat tenen localitzats un mínim de set caçadors que operen al Pallars Sobirà, bàsicament a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars. En general són aficionats joves, de classe alta i vinguts del centre i el sud d’Espanya, especialment de Jerez de la Frontera i Madrid, tot i que també s’ha identificat furtius que resideixen a l’àrea de Barcelona. Estan connectats entre ells, tenen un alt poder adquisitiu i sovint operen amb la complicitat d’alguns veïns de la comarca, que els expliquen els millors indrets per caçar.

Per la manera com es mouen per la muntanya, són de difícil localització, però sí que poden ser vistos per excursionistes, escaladors, esquiadors de muntanya o usuaris del medi natural en general. Per això, els Agents Rurals han demanat la col·laboració d’aquests col·lectius per ajudar a acabar amb aquesta activitat il·lícita. A través de les xarxes socials els agents han pogut comprovar la relació entre tots aquests furtius. A tots ells els han enxampat in fraganti en alguna ocasió i han hagut de fer front a sancions que oscil·len entre els 2.000 i els 3.000 euros per aquestes infraccions. Les sancions no molesten a aquests furtius, ja que es poden permetre pagar-les, però sí que els preocupa que se’ls retiri el permís de caça. Per això, es mostren especialment agressius i intenten fugir per tots els mitjans si són enxampats in fraganti. Aquests grups organitzats arriben de fora de Catalunya per caçar il·legalment isards, muflons o cabirols amb armes prohibides. La Llei de caça és del 1970 i les sancions que contempla per aquests casos de caça il·legal, moltes vegades, són inferiors, al preu que els suposa comprar un trofeu al vedat de caça i fer-ho legalment.

L’última actuació contra grups organitzats de furtius va ser a mitjan novembre quan es van denunciar tres homes a Alins , on havien abatut quatre muflons i un isard, tots mascles, dins la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars. Els autors duien una arma amb un silenciador acoblat per evitar ser detectats pel so que produeixen els trets i un aparell de visió que juntament amb les característiques de l’arma els permetia fer captures a molta distància.

Un d’ells, veí de Jerez de la Frontera, ja va ser denunciat el novembre de 2016 per pràctiques furtives a la zona. En aquella ocasió, se li van intervenir, entre altres elements, tres caps d’isard. La utilització del silenciador ja li va comportar la retirada del permís d’armes, que actualment no tenia. Per aquest motiu, va cedir les seves armes a una tercera persona, i presumptament aquesta persona li va tornar a deixar l’arma (rifle amb silenciador) per cometre el furtivisme a la zona d’Alins. Aquest fet pot comportar responsabilitats per a l’actual propietari, ja que infringeix el Reglament d’armes.