Duel de ratxes entre l’FC Andorra i l’Igualada

Nou partit exigent per a l’FC Andorra, que es troba en plena ratxa de resultats, amb cinc victòries seguides. Demà visita al CF Igualada, un dels conjunts que estan actualment més en forma.

L’equip de l’Anoia se situa només un punt per darrere els tricolors, amb cinc jornades seguides sense perdre, sumant 13 dels últims 15 punts. «És un equip a casa bastant potent, ja que només hi ha perdut dos partits i per la mínima», exposa el davanter tricolor Ricard Fernàndez, destacant que «té solidesa defensiva, juguen replegats i cada contraatac ens pot fer mal, però nosaltres també tenim aquest joc. Aprofitarem les nostres armes». Són baixa per lesió Alàez, Pujol, Viladot i Betriu, a més dels sancionats Emili i Txus. Les absències no són un fet preocupant dins el grup: «Les baixes es gestionen bé, perquè els del juvenil ajudem. Ens fa més forts, perquè tenir-ne ens uneix més». Ricard espera que la ratxa actual segueixi per seguir escalant posicions: «Aquest any tenim l’objectiu de la permanència, però mica en mica a base que vagin passant les jornades ja veurem si podem estar més amunt i poder assolir aquest ascens tant desitjat».