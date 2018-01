Corts manté el Govern i els actors civils en el judici del 'cas BPA'

El Tribunal de Corts ha decidit no fer fora el Govern com a acusació particular del judici del cas BPA. Tampoc fa fora els acccionistes minoritaris del banc i clients preferentistes que s'havien personat a la causa. Així, Corts ha rebutjat dues de les peticions més importants formulades pels advocats dels processats durant les qüestions prèvies. La decisió s'ha comunicat a les parts aquest migdia.

Cal destacar que les defenses dels acusats havien presentat un seguit de qüestions prèvies posant en dubte diferents aspectes, entre les quals dues en què es qüestionava que el Govern i els actors civils estiguessin legitimats per ser a la causa. Finalment, Corts ha desestimat aquestes dues qüestions prèvies i, per tant, tant la defensa de l'executiu com les dels actors civils, petits accionistes i preferentistes, podran continuar a la causa quan aquesta es reprengui. L'advocat defensor del Govern, Manuel Pujadas, ha mostrat la "satisfacció absoluta" perquè el tribunal hagi "aplicat correctament la Constitució i les lleis ordinàries" i hagi considerat que el Govern està "habilitat legalment" per ser part en aquesta causa. Les defenses dels acusats podran presentar recursos de nul·litat d'actuacions i fins i tot anar al Constitucional, motiu pel qual la causa pot tardar un temps en reprendre's.