El novè Saló del videojoc combina oci i formació

La novena edició del Saló del videojoc que organitza Andorra Telecom combinarà oci i formació del 16 al 18 de febrer, tal com s'ha anunciat a la presentació del programa. L’esdeveniment anual comptarà amb 13 zones de jocs i permetrà que el públic provi els jocs més recents, les últimes versions de les sagues més populars i les plataformes d’última generació, segons va informar l’ANA. També se celebraran tornejos, amb la novetat dels e-sports, i s’impartiran tallers i conferències que aprofundiran en les possibilitats laborals que ofereix el sector en creixement dels videojocs. D’entre aquestes oportunitats, es troba la de ser un jugador professional, programador, dissenyador de jocs, o a dedicar-se al màrqueting i a l’estratègia.



Les activitats tindran lloc al Prat del Roure, al centre comercial i cinemes Illa Carlemany, al museu World Champions 99 i a la Universitat d’Andorra. Les activitats més lúdiques estaran al Prat del Roure, on també s’organitzaran els tornejos en línia i virtuals. Els virtuals es celebraran setmanes abans del certament i els presencials durant les jornades del Saló. Els online oferiran competicions amb jocs com Counter Strike, el FIFA 2018 i el Call of Duty, entre d’altres. L’esdeveniment compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes, la Universitat d’Andorra, el museu Carmen Thyssen i l’Ambaixada de França.