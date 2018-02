Els fabricants de tabac proposen un preu mínim

El sector dels fabricants de tabac ha proposat al Govern fixar uns preus mínims de venda al públic com a mesura per lluitar contra els maldecaps que generen el contraban de tabac amb els països veïns, amb uns preus molt més elevats que ja fa anys que generen el comerç il·lícit. Així ho va confirmar ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres Jordi Cinca, el qual va deixar clar que l’Executiu està «analitzant la proposta» però que no sap «si prosperarà».

El ministre portaveu, de fet, va deixar clar que la lluita contra el tràfic de tabac s’ha de fer mantenint viu el comerç i va deixar clar que les mesures fiscals no formen part de l’acord d’associació: «Si vivim del diferencial de preus, hem de fer el necessari per mantenir-lo sense haver de ser agressius», va puntualitzar. «A més, també hi ha altres agents implicats, com són els comerciants, tot i que ja és bo que els implicats se n’adonin del problema que hi ha amb el contraban i es mobilitzin».

El ministre va deixar clar que aquesta és una qüestió d’ordre intern de l’Executiu però que en cap cas té res a veure amb l’acord d’associació amb Europa. De fet, Cinca va tornar a incidir en què que l’acord «no implica mesures d’ordre fiscal per part d’Andorra», ni contrapartides o exigències per establir un diferencial fixe i molt més similar a les tarifes que hi ha a Espanya i França per a la venda de tabac.

Lliure circulació de mercaderies

El tabac també és un tema que penja en les negociacions amb Europa i de fet hi ha una delegació a Brusel·les tractant el tema de la lliure circulació de mercaderies, però tot i que el tabac és un producte afectat, Cinca va detallar que s’està parlant més a nivell global: «Volem tancar l’assumpte de les mercaderies al març. Ja s’ha presentat alguna cosa de la lliure circulació de capitals, un símptoma que denota que s’està arribant al final, però encara no s’ha tancat».

En relació al període de transitorietat per a la regulació dels preus del tabac que Andorra està negociant amb la Unió Europea, el ministre portaveu va incidir en què està «molt ben enfocat». Estrany, però, que subratllés que «no sabem» si serà de 30 anys després que el propi cap de Govern, Toni Martí, no fa gaire temps anunciés que la UE havia acceptat aquest període de transició abans que el tabac estigui plenament integrat en la unió duanera. En tot cas, Cinca va confirmar que serà «una transitòria llarga» i per aclarir la posició del Principat respecte a Europa, va sentenciar: «Tenim molt clar on vol arribar en aquestes negociacions».