La fiscalia demana 12 anys per a l’agressor de Ramírez

Per un delicte de lesions greus, la fiscalia demana la condemna major possible, de dotze anys de presó, per a l’agressor Ivan Ramírez, segons informa el diari Heraldo de Aragón, i que va deixar seqüeles físiques a l’atleta andorrà, de les quals encara tracta de recuperar-se.

El titular del jutjat d’instrucció número u d’Ejea de los Caballeros processa a Iván K.S., que el 7 d’octubre del 2016 va agredir brutalment a Ramírez a base de cops de puny. El jutge es troba en condicions de dictar l’aute d’obertura del judici oral, que es prodria realitzar al maig a l’Audiència de Saragossa. L’andorrà es’està recuperant encara de les greus lesions que va patir i algunes d’elles fins i tot podrien arribar a ser irreversibles.

Agressió violenta

Els fets es van produir a Ejea de los Caballeros, quan després de varis dies intercanviant-se missatges a través de Facebook amb la seva cosina, en aquelles dates menor d’edat, es va citar amb ella a Ejea de los Caballeros. Però era la seva parella, l’acusat, qui es feia passar per ella, amb el consentiment de la jove. En la data de l’agressió van quedar a la penya de la noia per parlar, però finalment la trobada es produïa en un corral on es guardaven gossos. Allí, amagat, es trobava Iván J.S. que va començar a colpejar a Ramírez de manera molt violenta al cap, amb tots dos caient al terra. I va ser en aquesta acció quan va patir un traumatisme cranioencfàlic. Com queda redactat, l’acusat va trucar al pare de la noia i entre els dos van portar a Ramírez al seu cotxe, on van deixar-lo al seient del conductor, marxant després sense informar a ningú dels fets.

Se’l va mantenir varis dies en coma induït, i els metges fins i tot van patir per la seva vida. Va passar quatre mesos a l’hospital de la capital aragonesa. Des de llavors que es troba en procés de recuperació i són molts els suports amb que compta, com prova els diferents homenatges que se li han realitzat en curses d’atletisme.