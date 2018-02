El recurs del PS contra el síndic arriba al Constitucional

El conseller general del PS, Pere López, va formalitzar ahir el recurs d’empara contra Sindicatura que ha presentat davant del Tribunal Constitucional. L’acció judicial ve argumentada per la postura que va adoptar el síndic general, Vicenç Mateu, en el marc de la reorganització dins del grup mixt, després que cinc consellers marxessin del grup liberal.



Els socialdemòcrates diuen que s’han sentit «lesionats per les actuacions» del síndic i consideren «improcedent» la destitució de López, que ha passat de president del grup mixt a president suplent. El recurs exposa que el síndic no ha respectat un dret fonamental com és la representació de la ciutadania a través dels consellers escollits.



En un inici, el PS va presentar un recurs a la Sindicatura expressant el seu malestar pel fet que el síndic no contactés amb López des d’un bon inici quan van arribar els cinc nous consellers al grup i que, després, a parer del socialdemòcrata, no exercís correctament les seves funcions. El document, però, va ser desestimat per l’organisme legislatiu. Davant d’aquest rebuig, els socialdemòcrates van decidir tirar endavant la tramitació judicial.