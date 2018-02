Cauen un 19% les peticions per a beques escolars

El nombre de sol·licituds per demanar una beca escolar està disminuint, malgrat que el nombre d’alumnes es manté estable. Aquest curs el Ministeri d’Educació ha concedit 1.384 beques (encara no és la xifra definitiva ja que durant els propers mesos se’n podrien acceptar algunes poques més), el que representa un 18,30% menys que el curs 2016-2017, segons dades facilitades pel propi ministeri. Llavors se’n van concedir 1.694, i ja es venia d’una disminució en relació al curs anterior, quan les beques van elevar-se fins a les 1.736. L’evolució a la baixa d’aquestes ajudes es pot entendre també pels indicis de recuperació de l’economia en general de la població des de fa uns anys, i després d’un període dur de crisi al país.



Pel que fa als imports globals de beques, evidentment els percentatges de disminució són força correlatius amb els de les concedides. Aquest curs (amb encara dades no tancades definitivament per la possibilitat de concedir algun ajut més), el Govern hi ha destinat gairebé 1,2 milions d’euros, mentre que l’any passat la xifra va elevar-se fins als gairebé 1,5 milions. La disminució és del 19%.



Aquest curs, les 1.384 beques acceptades representen un 91% del total sol·licitat. I de les que sí que han estat acceptades, 1.376 corresponen a alumnes que estudien dins del país, mentre que vuit són d’alumnes que estudien a fora. En aquest sentit, es constata una important disminució de les beques concedides per a alumnes a l’estranger, ja que el curs passat n’eren 22 i fa dos cursos s’elevaven fins a les 31.



De les beques concedides per alumnes del país, la majoria són per a menjador (1.294) i per a material (1.236). El ministeri n’ha concedit 641 per a transport, i tres per a l’esquí.