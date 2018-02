Torna el Festival de Pallasses, però en petit format

Torna el Festival Internacional de Pallasses d’Andorra (FIPA), que va desaparèixer fa nou anys per les retallades en el pressupost durant la crisi. Però «atenció», va incidir el cònsol menor de la capital, Marc Pons, «es tracta d’un muntatge molt més reduït del que estàvem acostumats i que s’inclou dins del programa de la 52a Temporada conjunta de teatre d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria».

Per deixar clar que el retorn serà modest, Pons es remet al pressupost d’inversió: «El 2009, l’últim any que es va celebrar el FIPA, la inversió va ser de 120.000 euros, aquest any hi destinem 20.000 euros a un cap de setmana de diverses actuacions del 3 al 5 de maig».

Pons va assegurar: «no puc facilitar-vos més detalls sobre la programació del FIPA d’aquest any perquè li hem donat carta blanca a la Pepa Plana, que ho està organitzant tot i encara no sabem ni nosaltresmateixos ben bé com serà però us informarem d’aquí a poc». Pepa Plana és l’aclamada pallassa catalana que va estar darrere del FIPA durant els seus anys de glòria i que és tan coneguda internacionalment, com les excel·lents artistes que van desfilar pel FIPA abans de la seva trista desaparició i que venien, sense exagerar dels cinc continents.

Els organitzadors esperen superar els 1.500 espectadors de l’última edició amb un programa molt còmic

Sis propostes més

A banda de la bona sorpresa del retorn del FIPA, la 52a Temporada de teatre porta unes altres sis propostes de màxima actualitat i que fa poques setmanes que s’han estrenat als escenaris catalans. Tot amb un marcat to còmic en tots els seus vessants però amb preeminència de l’aciditat i la negror.

‘Ossos’

La cap d’àrea de Cultura del comú de Sant Julià va presentar l’obra que inaugurarà la temporada el 22 de febrer, a les 21.30, a l’Auditori Claror Ossos: «Treballa la comèdia a partir de la trobada dels ossos de Miguel de Cervantes i la situació absurda que es dona amb els científics». Dirigida per Sergi Pompermayer, a dalt de l’escenari veurem els mediàtics Fermí Fernàndez i Toni Albà. «A Ossos hi ha dos gossos que es comporten com humans i dos científics que no paren de fer el gos», va dir Palomares.

Teatre cinematogràfic

McGuffin serà la següent entrega de la Temporada, el 15 de març, en l’horari habitual i, en aquest cas al Teatre Comunal de la capital. El cap d’àrea de Cultura d’Andorra la Vella, Jan Cartes, la va presentar com una obra de teatre que parla de cinema, «en concret de Hitchcock», qui dirigirà els protagonistes.

‘Mala broma’



Els actors televisius Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz sota les ordres de Marc Angelet amb un text de Jordi Casanovas, aquest és l’elenc de Mala Broma que ens farà «reflexionar sobre els límits de l’humor», segons Palomares.

‘Adossats'



L’actor Ramon Madaula comparteix en aquesta obra autoria i actuació, per representar la comicitat i també la tragèdia d’una família de classe mitjana «molt normal» que descobreix que no es coneix en absolut, va explicar Jan Cartes.



‘Cyrano’

«Encara que fa uns anys vam programar Cyrano, aquest emfocament és molt diferent», va alertar Palomares. Es va estrenar el desembre al Teatre Borràs, l’adaptació del clàssic encarnat per Lluís Homar és molt singular, de la mà del’equip darrere de l’exitosa i longeva Terra Baixa. Tocs actuals i d’humor per un text d’ahir, d’avui i de sempre.

Aquells meravellosos anys

La temporada finalitzarà a Sant Julià de Lòria amb una obra «fresca» però que també dona una bona clatellada de realitat, va explicar Palomares. Les noies de Mossbank Road es va estrenar el 2011 al Regne Unit i ràpidament ha travessat fronteres europees i l’Atlàntic, ja que es tracta d’una «història universal». Pis d’estudiants, el primer tast de la independència i un llaç d’amistat fort i per a tota la vida que acompanyarà les protagonistes durant els cops baixos de la vida. Per plorar d’alegria i de pena alhora.

Pressupost i expectatives

«Andorra la Vella destina a aquesta edició 40.000 euros, 20.000 dels quals al FIPA», va detallar Pons. Per la banda del comú lauredià, Palomares va informar que s’han invertit 30.000 euros en la iniciativa, 10.000 més que l’edició anterior. Els organitzadors esperen superar els 1.500 espectadors de l’última edició.