L’humor i la música del carnaval a Ordino i Encamp omplen places

Més diàleg i més jovent. Aquestes han estat les novetats principals del judici dels contrabandistes d’Ordino, un espectacle que ha omplert la plaça Major de la parròquia. Ordino va recuperar l’any passat aquesta activitat de carnaval, després de 25 anys sense fer-se. L’esdeveniment va atreure desenes de persones engrescades a ballar i a gaudir d’un dels espectacles més tradicionals en el marc de la celebració de carnestoltes.



Tot i les dificultats per aconseguir gent jove interessada a participar-hi –molts estudien fora del Principat–, al final l’activitat va comptar amb un nombrós volum d’estudiants. Com l’any passat, l’activitat també va comptar amb la participació de l’Esbart de les Valls del Nord, la Coral Casamanya i el Grup Artístic d’Ordino, tal com va informar l’ANA.

Ball i brou per a tothom

La representació va tirar endavant gràcies a una quarantena de persones, que es van encarregar de la música, la dansa i el guió burlesc del judici d’un grup de contrabandistes que els carabiners havien capturat al Serrat. A diferència de l’espectacle que es va oferir a Encamp diumenge, el d’Ordino va comptar amb carabiners ficticis. És a dir, eren personatges estranys vestits com la sota d’oros. Com que parlaven en un idioma incomprensible, els jutges no sabien de què acusar-los. Finalment, se’ls acaba obligant a interpretar el Ball del Contrapàs per lliurar-se d’anar a la presó. El ball dels contrabandistes va contagiar les ganes de moure l’esquelet al públic, que es va animar a seguir els passos dels personatges capturats. Fins i tot el cònsol d’Ordino, Josep Àngel Mortés, s’hi va sumar. Després, es va repartir el popular brou de Carnaval als assistents, com a tancament de l’acte central de la festivitat a la parròquia.



Mentre que el judici d’Encamp va ser totalment satíric i va criticar polítics de tota mena fent referència a temes d’actualitat polèmics com l’1-O i el desplegament de l’article 155 a Catalunya o les retallades del Comú d’Encamp, l’espectacle d’Ordino va apostar per una sàtira més lleugera i no tan reivindicativa. Les ocurrències de l’espectacle van fer riure el públic en molts moments. Per exemple, quan s’explicava que Ansalonga va ser creada per una monja anomenada sor Nas, o quan s’afirmava que van ser els ordinencs els que van descobrir Amèrica, ja que el primer poble que van fundar es va dir Nova Llorts.



També van fer referència a l’afició del mossèn de la parròquia d’anar a buscar bolets i, en constatar que el servei d’Atenció Ciutadana no responia al telèfon, van assegurar que era perquè havien anat a la vaga convocada pels sindicats de la funció pública.

La cap d’Activitats i de Promoció del Comú d’Ordino, Maria Soto, es va mostrar molt satisfeta per haver pogut continuar una tradició perduda durant molts anys. Soto va destacar que aquest any s’hi ha afegit gent nova. La representació dels contrabandistes es va començar a preparar just després de Reis, i van assajar un mínim d’un cop per setmana des de llavors.

El ball de l’óssa més punyent

A Encamp, l’acte més típic del dilluns de carnaval és el ball de l’óssa. Com cada any, va tornar a centrar l’atenció de centenars de persones al Prat de l’Areny, tot i les baixes temperatures. L’activitat, que segueix el guió de Rossend Marsol Sícoris i que està declarat Patrimoni Cultural d’Andorra, va centrar les crítiques satíriques en contra dels nous parquímetres de la zona blava, en la manc de neteja de la neu a certs carrers de la parròquia i les reivindicacions en contra dels polítics encampadans.



Aquesta vegada, el caçador que va atrapar i posar fi a la vida de l’ossa va ser representat per un treballador de Naturlàndia, fent al·lusió a l’afer que va viure el parc el passat mes de juny, quan uns empleats van abatre un os que s’havia escapat del recinte.