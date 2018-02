Cd’I lamenta la marxa de Ferrer però segueix «endavant»

La mort de Rosa Ferrer ha deixat un buit molt gran dins de Cd’I. La política va ser la fundadora i principal impulsora del partit i gràcies a ell va aconseguir de nou (al 2015) el càrrec de cònsol major de la capital. Amb la marxa de Ferer, caldrà fer una reestructuració força important dins de Cd’I.

En ser preguntat per com quedarà ara la formació, l’actual conseller comunal per Andorra la Vella, Jordi Minguillón, va destacar ahir que tot i que lamenten profundament el succeït, continuen «amb els mateixos ànims de seguir endavant i de prosperar. Seguim sent els que érem i cada vegada hi ha més gent que s’apropa a nosaltres».

En fase de reunions

Pel que fa a la possible reestructuració, Minguillón va remarcar que ara «no és moment» de parlar de la nova organització de Cd’I i que és «massa aviat». Tot i això, és cert que a partir d’ara «ens asseurem i mantindrem reunions periòdiques per seguir treballant».

Actualment, el comú d’Andorra la Vella compta amb dos consellers de Cd’I + Liberals, Minguillón i Víctor Pintos.