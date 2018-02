Fenoll: «S’han de fer polítiques socials per als que tenen transtorns d'espectre autista»

Tot i que no hi ha un cens de persones amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) al Principat, l’Associació d’Afectats d’Andorra pren com a referència les dades de la Conava, que aplega més de 200 usuaris i més de 100 de casos registrats. No és una xifra que passi gaire desapercebuda en un país amb 75.000 habitants, per això, segons informa l’agència ANA, la ministra Ester Fenoll va remarcar que el repte és «desenvolupar unes polítiques apropiades», perquè quan aquests infants creixin, «tinguin una alta participació a la societat».

De moment es van organitzant actes, com les jornades sobre els TEA. La primera, presentada ahir a la seu de la Federació Andorrana d’Associacions de Discapacitats (FAAD) està datada per al 16 de març amb la intenció de donar a conèixer els tipus de grau de discapacitats i per conscienciar. Els últims estudis fets a Europa diuen que un de cada cent nadons tindran aquest trastorn i l’afectació és molt diferent. Però cal aprofundir més en un terreny encara desconegut per a la medicina.