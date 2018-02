Les obres de The Cloud es licitaran a finals de març

La licitació de les obres per fer realitat el projecte de The Cloud es farà a finals del mes de març. Així ho va explicar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, deixant clara d’aquesta manera la voluntat de l’Executiu per tirar endavant la proposta. Tal com va indicar, la previsió és que un cop feta la licitació, es donarà un termini de 12 setmanes per presentar els projectes i la voluntat és que els treballs «es puguin iniciar durant l’estiu del 2018». La durada seria de 30 mesos, per tant l’edifici hauria d’estar acabat i a punt per entrar en funcionament l’any 2021.



De fet, fa tot just un parell de setmanes que van finalitzar els treballs d’enderroc de l’antic edifici administratiu d’Andorra Telecom i estan en marxa els de condicionament i de fer el micropilotatge de l’edifici de serveis, que ocupa la part central del terreny i que quedarà integrat en la futura estructura del The Cloud.



El nou equipament acollirà la nova seu de la companyia de telecomunicacions, a més de locals comercials, un parc tecnològic i espai per al ciutadà. Ubicat al cor de l’avinguda Meritxell, el comú de la capital confia que dinamitzi la zona.



Amb tot, ha estat un projecte que ha generat controvèrsia des del primer dia, especialment pel cost previst: 39 milions d’euros. De fet, The Cloud va ser una de les dianes on van disparar nombroses crítiques els partits de l’oposició durant el debat de l’esmena a la totalitat del pressupost per al 2018.