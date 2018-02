Verdú arrisca i acaba sortint del traçat a la segona mànega

Joan Verdú va tancar ahir la seva participació Als Jocs Olímpics d’hivern de Pyeongchang amb el gegant, prova que no va poder finalitzar després de sortir-se del traçat en la segona mànega, quan lluitava per entrar en el Top-30.

Joan Verdú va iniciar la seva darrera cursa a Pyeongchang amb una 33a posició en la primera mànega, que va completar amb un temps d’1.12.06, quedant a 3.79 del temps marcat pel més ràpid, l’austríac Marcel Hirscher. L’andorrà va anar de menys a més –39a posició al pas pel primer punt intermedi, 40è en el segon, 36è en el tercer i 33è al final de la baixada– fins quedar-se a mig segon del Top-30, que era l’objectiu.

En la segona mànega, Verdú va passar pels dos primers punts intermedis en la 32a plaça provisional i ja no va arribar al tercer, posant punt final a la prova, que va guanyar l’austríac Marcel Hirscher. Segon ha estat el noruec Henrik Kristoffersen i la tercera plaça del podi va ser per al francès Alexis Pinturault.

«Estic bastant decebut», va comentar l’esquiador andorrà crític amb ell mateix. «Crec que tenia el nivell per entrar al top-30 i he fet una molt bona mànega, però m’ha faltat una mica en la part de dalt del traçat, això m’ha fet perdre temps i és veritat que a la part de baix he esquiat molt bé, però no ha estat suficient. Això m’ha ficat en una posició, 33è, i en una situació que havia de donar-ho tot per remuntar alguna plaça i així ho he intentat. He sortit molt fort, fent bons intervals, però m’he anat a terra. És una llàstima. És un cop dur perquè volia acabar aquests Jocs de la millor manera possible però, en tot cas, toca aprendre dels errors i intentar seguir amb força. Queda molta temporada».

El director tècnic de la FAE, Carles Visa, explicava així les dues baixades de Joan Verdú: «En la primera mànega fa una baixada correcta, sobretot en la part d’entrada del mur fins a la meta, on se l’ha notat sòlid i força bé de línies. Entre el primer i el segon parcial és on acumula una mica més de retard respecte als rivals. Al final, acaba a mig segon de situar-se entre els 30. En la segona, ha sortit a buscar el resultat i ha passat força de pressa i molt bé de temps pel primer parcial, però quan es posa tanta intensitat el risc d’error augmenta i en un dels viratges s’ha xafat una mica massa i ja no ha pogut agafar la porta següent».

Visa va valorar el resultat apuntant que «no ens val» perquè l’objectiu passa per consolidar una bona actuació, «sinó, no agafarem la confiança que necessitem, però també és cert que la imatge que ha donat en la cursa d’avui és molt bona, ha esquiat a un gran nivell i no ha desentonat gens respecte als corredors del primer grup». Per acabar el seu discurs, va sentenciar: «Hem donat símptomes que l’objectiu d’agafar el grup dels 30 no és cap somni. Hi estem molt a prop».

Al límit dels objectius

L’actuació de Joan Verdú en els seus segons Jocs Olímpics s’ha saldat amb una 27a posició en la combinada alpina, un 37è lloc en el descens, una 28a plaça en el supergegant i la no finalització d’ahir en el gegant. Mireia Gutiérrez va aconseguir la 30a posició en l’eslàlom. Marc Oliveras va ser el 33è classificat en el supergegant; no va acabar el descens i 29è classificat en la combinada alpina.

La delegació andorrana finalitzarà la seva participació a PyeongChang 2018 amb Irineu Esteve, que la matinada de divendres a dissabte –cap a les sis– disputarà la prova dels 50 quilòmetres sortida massiva estil clàssic, distància en la qual no ha corregut mai el jove fondista andorrà.