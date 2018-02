El Congrés mundial del turisme se centra en l’hospitalitat

La desena edició del Congrés mundial de turisme de neu i muntanya, que tindrà lloc del 21 al 23 de març al Cenre de Congressos d’Andorra la Vella, es centrarà en l’hospitalitat i abordarà la irrupció de les noves plataformes de lloguer de pisos turístics, l’excés d’oferta i l’impacte d’aquesta situació als destins. El programa del Congrés es va presentar ahir a la seu de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), a Madrid.



El Congrés d’aquest any es titula Configurant el futur de l’hospitalitat en destinacions de muntanya, i reunirà un ampli ventall de professionals del sector turístic, des dels responsables de la gestió d’una destinació turística de muntanya fins als empresaris del sector dels allotjaments. Els principals temes que es tractaran són el reposicionament dels allotjaments turístics; els reptes de l’hospitalitat; l’impacte de les noves plataformes de serveis turístics; la intel·ligència artificial o la formació, i la capacitació com a elements clau per assolir l’èxit d’una destinació.



Tal com informa l’ANA, el Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya és una iniciativa dels set comuns i del Govern, juntament amb l’OMT, amb la voluntat de constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya. Té una periodicitat biennal i l’organitzen els comuns de manera rotatòria. En la presentació a Madrid, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va destacar l’evolució de les polítiques en el sector turístic a Andorra durant les dues últimes dècades, des que es va començar a organitzar l’esdeveniment. Camp va exposar que després d’anys treballant pel creixement del sector, ara cal optar per estratègies centrades en la qualitat, amb una gestió més sostenible sense perdre el nivell de competitivitat.



Per la seva banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va convidar a descobrir els atractius turístics culturals, naturals i comercials que la parròquia ofereix als visitants. En el seu torn, el secretari general de l’OMT, Zurab Pololikashvili, va subratllar la importància del sector turístic al Principat i va mencionar que els vuit milions de visitants que van venir a Andorra l’any passat són un fet que demostren el pes del turisme al país.



El programa que es va donar a conèixer ahir a la roda de premsa compta amb sis sessions de taules rodones que tindran lloc els dies 21 i 22 de març. El divendres 23 s’organitzarà una jornada tècnica, amb una visita als espais d’innovació d’ActuaTech, a Caldea. Durant el congrés també es tractarà la formació i la capacitació per al sector. L’octubre que ve, la Universitat d’Andorra, juntament amb la Fundació OMT-Themis, impartirà un postgrau en gestió de destinacions turístiques de muntanya. La formació comptarà amb la col·laboració de la Universitat de Colorado (els Estats Units) i la Universitat de Ciències Aplicades i Arts de Lucerna (Suïssa).