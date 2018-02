Negociació en un clima de desconfiança mútua

Després de dies d’estira-i- arronsa i d’una convocatòria de vaga sobre la taula, finalment el Govern i els sindicats s’asseuran a negociar. Un diàleg, però, que es produirà en un clima de desconfiança mútua que van fer evident els sindicats i que fa que per ara no es desconvoqui la vaga anunciada i que es pot produir fins al 19 de març.



En la reunió d’ahir, el Govern va accedir a la petició dels sindicats de poder introduir canvis al projecte de llei de la Funció Pública abans que entri a tràmit parlamentari i els representants sindicals «hem cedit i no demanem arrencar d’un full en blanc, sinó que treballarem la llei de DA que ens ve imposada amb unes línies vermelles molt ben definides», va manifestar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que va afegir que «sembla que la porta del diàleg es comença a obrir, ara esperem arribar a un consens».

Negociacions

A partir de la setmana que ve les dues parts s’asseuran per mirar de negociar entre 10 i 12 aspectes que són els que ara mateix generen diferències. Els sindicats preveuen fer una proposta de tots aquells punts que consideren que s’haurien d’introduir en el text abans que arribi a tràmit parlamentari i s’haurà de veure si des del Govern s’hi accedeix o si es poden assolir uns mínims que els sindicats considerin suficients i a partir d’aquí, la resta de modificacions es tramitarien via esmenes. A més, segons va indicar la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, de manera paral·lela, i en un segon temps també s’obrirà un treball conjunt per al desenvolupament reglamentari. «A partir d’aquí ja veurem quina és la forma en què es materialitzen aquestes modificacions», va apuntar Descarrega, que va celebrar l’acostament entre les dues parts per «millorar el projecte i entrar-lo a tràmit parlamentari com més aviat millor».



Sobre les propostes, el Govern insistirà en l’oferta que ja va fer la setmana passada si bé estan oberts a escoltar altres aspectes que demanin els sindicats i que es podrien tenir en compte «si ens semblen adequats o es poden assumir». De fet, segons Ubach, l’Executiu, hi hagi acord o no, els hauria manifestat la voluntat d’incloure a la llei les modificacions proposades.

Des dels sindicats, a l’espera d’acabar de tancar les peticions, tenen clar que «les línies vermelles» que han defensat des del primer dia han d’estar recollides a la llei. Això seria els triennis o el canvi de valor dels quinquennis, la jornada laboral intensiva o la retribució garantida en cas que s’hagi d’adaptar el lloc de treball per motius de salut. Amb tot, la ministra competent ja va avisar que sobre el model retributiu «difícilment hi podrà haver concessions», en canvi, «pel que fa a la flexibilitat horària, és una de les qüestions que podrem valorar». Segons Descarrega la seva proposta «no és de màxims», però també veu difícil cedir gaire més en el percentatge de retribució garantit per adaptació del lloc de treball. L’última oferta del Govern era situar-lo en el 80% i considera que «ja és molt raonable». També es plantejarien mesures correctores per a aquelles persones afectades per l’aturada de la gestió de l’acompliment.

Mobilitzacions

Malgrat tot, els sindicats van deixar clar que les accions previstes no s’aturen. «Ha quedat clar que de confiança, els uns amb els altres, cap ni una», va assegurar Ubach. Així, es manté la convocatòria de vaga que es podria activar si s’encallen les negociacions, la setmana que ve es començaran a treballar les ILP i tampoc abandonen la intenció de fer una demanda contra el Govern per vulneració de drets sindicals. El sindicalista va matisar que «tenim clar que la nostra intenció no era arribar a la vaga, perquè si no ja hi estaríem, ho tenim tot consensuat i les assemblees fetes. Però si podem arribar a un acord amb el Govern i aquest acord ens beneficia a tots, és el que volem».